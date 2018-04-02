Застукали! Фотограф застукал смотрителя, обнимающегося с гориллой

Мужчина присматривал за двумя самками горных горилл с самого появления их в парке и вскоре обнаружил, что животные любят обниматься, передает Лайф.
Британский фотограф Джеймс Гиффорд, находясь в Национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго, сделал серию трогательных снимков, на которых самка гориллы обнимает смотрителя парка. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в зоопарке Конго находятся не одна, а две самки гориллы, которые очень любят обниматься. В 2007 году их ещё детёнышами доставили в Вирунгу после того, как повстанческие силы истребили девять горилл, которые представляли угрозу. Заботу о молодых самках на себя взял смотритель Андре Баума.
Мужчина долгое время присматривал за своими подопечными, постоянно общаясь с животными. Вскоре смотритель зоопарка стал замечать, что животные очень любят тактильную связь. Гориллы не упускали случая взять Андре за руку или заключить мужчину в объятия.
— Это был первый раз в моей жизни, когда я обнаружил, что настолько поражён и при этом тронут тем, что увидел. Я взял камеру и постарался сосредоточиться на взаимодействии между Андре и горными гориллами, — рассказал фотограф Джеймс Гиффорд.