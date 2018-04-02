Пять доказанных признаков, что вы влюблены — согласно психологии

1. Вы искренни друг с другом.

Согласно исследованиям, пары, которые честны друг с другом, более довольны своими отношениями, чем те, в которых партнеры скрывают друг от друга что-то или врут. Это не обязательно значит, что другой партнер знает о лжи: сам обманщик чувствует себя не комфортно в отношениях, да и сам факт, что он врет, говорит о том, что он не по-настоящему влюблен, пишет Soulpost.ru.

Если вы показываете себя настоящими в отношениях, и человек принимает вас таким, любит ваши недостатки и преимущества (и это взаимно), значит, вы по-настоящему влюблены.

2. Физический контакт вызывает только положительные эмоции.

Секс должен быть не просто половым актом. Это возможность сблизиться, понять друг друга, укрепить вашу связь. Если после каждого занятия любовью вы чувствуете себя ближе друг к другу — на эмоциональном и психологическом уровне, вы влюблены.

3. Вы выбираете своего партнера, даже если встречаете лучших в чем-то людей.

Если человек ищет кого-то лучше, пока находится в отношениях, значит он не влюблен по-настоящему. Те, кто действительно любят друг друга, никогда не променяют своего партнера на кого-то другого.

4. Вы не боитесь рисковать со своим любимым человеком.

Согласно исследованиям, пары, которые вместе пробуют что-то новое или экстремальное, сближаются и чувствуют себя более удовлетворенными в отношениях. Ваша любовь придает вам ощущение безопасности. Каждый из вас полагается друг на друга, уверен в поддержке и опоре, и вместе вы становитесь более крепкой парой.

5. Вы всегда пытаетесь улучшить жизнь вашего партнера.