Чистое порно: хакеры слили в Сеть интимные снимки голливудской актрисы

Сама актриса на данный момент никак не прокомментировала произошедшее. Как личные фото могли попасть к хакерам — не сообщается. Отметим, что Лейтон Мистер замужем за актером Адамом Броди.

Отметим, что хакеры регулярно выкладывают в Сеть фото знаменитостей. Так, объектами их нападок становились как западные звёзды, так и отечественные знаменитости. Хакеры даже добрались до личных снимков невесты принца Гарри Меган Маркл. Выкладывали в Сеть и интимные фото российского футболиста Павла Мамаева.