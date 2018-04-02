Чистое порно: хакеры слили в Сеть интимные снимки голливудской актрисы
2 апреля 2018 г., 15:12
Хакеры опубликовали фото из личного архива Лейтон Мистер, которая стала известна на весь мир благодаря сериалу "Сплетница". Об этом сообщает Лайф со ссылкой на телеграм-канал Super.ru.
Сама актриса на данный момент никак не прокомментировала произошедшее. Как личные фото могли попасть к хакерам — не сообщается. Отметим, что Лейтон Мистер замужем за актером Адамом Броди.
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Отметим, что хакеры регулярно выкладывают в Сеть фото знаменитостей. Так, объектами их нападок становились как западные звёзды, так и отечественные знаменитости. Хакеры даже добрались до личных снимков невесты принца Гарри Меган Маркл. Выкладывали в Сеть и интимные фото российского футболиста Павла Мамаева.