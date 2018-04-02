Анжелика Варум потеряла голос

Накануне в одном из ресторанов столицы Владимир Пресняков шумно отпраздновал свой день рождения. Гостями вечера стали многие его друзья, близкие и коллеги по шоу-бизнесу. Анжелика Варум и Леонид Агутин также были в списке приглашенных. Однако, как рассказала певица, она не смогла полностью насладиться праздником из-за болезни. Несмотря на это, она выглядела шикарно на кадрах, которыми поделилась на странице в социальной сети.

«Вчера, со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне из-за дурацкого вируса, удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе - моему лечащему врачу. P.S. Муж ради друга поработал флористом, лично составил букет! По-моему, получилось очень изысканно», - отметила Варум.