Анжелика Варум потеряла голос

Вчера, со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне, из-за дурацкого вируса, удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе - моему лечащему врачу🐈. PS Муж, ради друга, поработал флористом, лично составил букет! По-моему получилось очень изысканно. Фото Макса Никитина.

A post shared by Анжелика Варум (@avarum) on Apr 1, 2018 at 12:30pm PDT