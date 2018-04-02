понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Анжелика Варум потеряла голос

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ФОТО: Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Артистка подцепила серьезный вирус. По словам Анжелики Варум, она не смогла полноценно веселиться на дне рождения их друга Владимира Преснякова. Они лишь поздравила именинника и вернулась домой, пишет Starhit.

Накануне в одном из ресторанов столицы Владимир Пресняков шумно отпраздновал свой день рождения. Гостями вечера стали многие его друзья, близкие и коллеги по шоу-бизнесу. Анжелика Варум и Леонид Агутин также были в списке приглашенных. Однако, как рассказала певица, она не смогла полностью насладиться праздником из-за болезни. Несмотря на это, она выглядела шикарно на кадрах, которыми поделилась на странице в социальной сети.

«Вчера, со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне из-за дурацкого вируса, удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе - моему лечащему врачу. P.S. Муж ради друга поработал флористом, лично составил букет! По-моему, получилось очень изысканно», - отметила Варум.

Поклонники переживают за звезду. Они пожелали ей скорейшего выздоровления. Певица рассказала о своем самочувствии, отвечая на комментарии фолловеров. «Если соблюдать диету, исключив белковую пищу и пить до пяти литров воды в су тки, то недолго – около 3-5 дней. Противно, что при этом вирусе голос пропадает на несколько дней», – объяснила Анжелика.

Вчера, со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне, из-за дурацкого вируса, удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе - моему лечащему врачу🐈. PS Муж, ради друга, поработал флористом, лично составил букет! По-моему получилось очень изысканно. Фото Макса Никитина.

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