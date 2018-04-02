Сексуальный ТОП-7: при виде этих парней-участников «Евровидения-2018» женщины млеют!

До начала песенного конкурса «Евровидение» осталось 37 дней. Портал Elu24 составил рейтинг самых горячих парней-участников в этом году.
7. Ari Ólafsson, Исландия - в этом году он представляет эту страну на конкурсе с песней «Our Choice». Слушай хит ЗДЕСЬ!
6. Wylon, Голландия - Он споет на музыкальном конкурсе песню «Outlaw in 'Em». Песню слушайте ЗДЕСЬ!
5. Александр Рыбак, Норвегия - Он в этом году вновь едет как участник на «Евровидение», в этот раз с песней «That's How You Write a Song». Прослушай ее ЗДЕСЬ!
4. Benjamin Ingrosso, Швеция - Артист уже готов представить эту скандинавскую страну с песней «Dance You Off». Ее можете прослушать ЗДЕСЬ!
3. Alekseev, украинский певец, представит Белоруссию - Никита Алексеев сначала выступит в Эстонии, а потом уже покорит Европу с песней «Forever». Слушай и наслаждайся хитом ЗДЕСЬ!
2. Cesár Sampson, австрийский певец - Он едет на конкурс с песней «Nobody but You». Слушайте!
1. Mikolas Josef, Чехия - Он исполнит хит «Lie to Me». Слушайте!
Edetabeli aluseks on võetud escYOUnited lehekülg, kus Eurovisiooni fännid valisid välja kõige nägusamad meesartisid. Vaata kogu edetabelit SIIT!