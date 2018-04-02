понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Сексуальный ТОП-7: при виде этих парней-участников «Евровидения-2018» женщины млеют!

Сексуальный ТОП-7: при виде этих парней-участников «Евровидения-2018» женщины млеют!

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ФОТО: TT NEWS AGENCY/REUTERS

До начала песенного конкурса «Евровидение» осталось 37 дней. Портал Elu24 составил рейтинг самых горячих парней-участников в этом году. 

7. Ari Ólafsson, Исландия - в этом году он представляет эту страну на конкурсе с песней «Our Choice». Слушай хит ЗДЕСЬ!

6. Wylon, Голландия - Он споет на музыкальном конкурсе песню «Outlaw in 'Em». Песню слушайте ЗДЕСЬ!

 

Cowboys on flying V's... #welcometothefuture #gibson

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5. Александр Рыбак, Норвегия - Он в этом году вновь едет как участник на «Евровидение», в этот раз с песней «That's How You Write a Song». Прослушай ее ЗДЕСЬ!

Александр Рыбак

ФОТО: AFP / Scanpix

4. Benjamin Ingrosso, Швеция - Артист уже готов представить эту скандинавскую страну с песней «Dance You Off». Ее можете прослушать ЗДЕСЬ!

 

Still haven’t got a driver’s license...

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3. Alekseev, украинский певец, представит Белоруссию - Никита Алексеев сначала выступит в Эстонии, а потом уже покорит Европу с песней «Forever». Слушай и наслаждайся хитом ЗДЕСЬ!

 

Под облаками #ALEKSEEV #sky #smile #mood #winter

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2. Cesár Sampson, австрийский певец - Он едет на конкурс с песней «Nobody but You». Слушайте!

 

📸 Thomas Ramstorfer 🎩 @trueyouofficial

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1. Mikolas Josef, Чехия - Он исполнит хит «Lie to Me». Слушайте!

Edetabeli aluseks on võetud escYOUnited lehekülg, kus Eurovisiooni fännid valisid välja kõige nägusamad meesartisid. Vaata kogu edetabelit SIIT!

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