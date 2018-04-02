Сексуальный ТОП-7: при виде этих парней-участников «Евровидения-2018» женщины млеют!

7. Ari Ólafsson, Исландия - в этом году он представляет эту страну на конкурсе с песней «Our Choice». Слушай хит ЗДЕСЬ!

6. Wylon, Голландия - Он споет на музыкальном конкурсе песню «Outlaw in 'Em». Песню слушайте ЗДЕСЬ!

Cowboys on flying V's... #welcometothefuture #gibson A post shared by Waylon (@official_waylon_music) on Aug 24, 2017 at 7:09am PDT

5. Александр Рыбак, Норвегия - Он в этом году вновь едет как участник на «Евровидение», в этот раз с песней «That's How You Write a Song». Прослушай ее ЗДЕСЬ!

Александр Рыбак ФОТО: AFP / Scanpix

4. Benjamin Ingrosso, Швеция - Артист уже готов представить эту скандинавскую страну с песней «Dance You Off». Ее можете прослушать ЗДЕСЬ!

3. Alekseev, украинский певец, представит Белоруссию - Никита Алексеев сначала выступит в Эстонии, а потом уже покорит Европу с песней «Forever». Слушай и наслаждайся хитом ЗДЕСЬ!

2. Cesár Sampson, австрийский певец - Он едет на конкурс с песней «Nobody but You». Слушайте!

📸 Thomas Ramstorfer 🎩 @trueyouofficial A post shared by Cesár Sampson (@cesarsampson) on Mar 9, 2018 at 2:02am PST

1. Mikolas Josef, Чехия - Он исполнит хит «Lie to Me». Слушайте!