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Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь

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Дмитрий певцов и Ольга Дроздова

ФОТО: Sergey Pyatakov/RIA Novosti

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе вот уже двадцать пять лет, актеры растят сына Елисея. На днях выяснилось, что у супругов есть и взрослая приемная дочь Алена.

В свое время Ольга и Дмитрий очень долго не могли стать родителями. Актриса почти в каждом интервью говорила о том, как хочет подарить ребенка своему любимому, пишет Woman

ФОТО: Кадр из передачи

Десять лет назад у знаменитостей родился сын Елисей, в котором они души не чают. Никто и подумать не мог, что у артистов есть и взрослая приемная дочь Алена. В эфире телепередачи Марии Шукшиной «В гости по утрам» Певцов и Дроздова представили родственницу. «Алена — наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока», — рассказал Марии Дмитрий. Оказалось, что девушка была студенткой студии «Певцовътеатр», и артисты очень к ней привязались. Алена проводит много времени с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Сейчас она работает актрисой в «Певцовътеатре».  

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