Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь

Десять лет назад у знаменитостей родился сын Елисей, в котором они души не чают. Никто и подумать не мог, что у артистов есть и взрослая приемная дочь Алена. В эфире телепередачи Марии Шукшиной «В гости по утрам» Певцов и Дроздова представили родственницу. «Алена — наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока», — рассказал Марии Дмитрий. Оказалось, что девушка была студенткой студии «Певцовътеатр», и артисты очень к ней привязались. Алена проводит много времени с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Сейчас она работает актрисой в «Певцовътеатре».