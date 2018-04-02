А ты согласен? Названы самые нервирующие позы в сексе

Позиция «69» названа самой нервирующей позой в сексе, пишет Gorabbit.ru.

На втором месте рейтинга оказался анальный секс как таковой. 54,5% женщин и 30,5% мужчин испытывают определённые опасения и даже страх, как только речь заходит о подобных ласках. Также нервозность у многих вызывают предложения попробовать непростые позиции.

Опрошенные опасаются, что это может привести к той или иной неловкой ситуации во время интима. Выяснилось, что от каких-либо экспериментов в сексе полностью отказывается каждая десятая пара.

Самыми же комфортными, как пишет Daily Mail, названы проверенные «мессионерская» и «наездница».