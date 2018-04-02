Фразы, которые женщины ненавидят слышать от мужчин

В такой ситуации я почти уверенна, что моя собака понимает меня лучше, чем любой мужчина, пишет Menscult.ua.

Это не обязательно их вина: есть некоторые внутренние отличия полов, и мы всегда будем на разных стадиях понимания одних и тех же вещей, но женщины ведь не такие сложные.

Но я уже устала слышать следующие 9 фраз от мужчин:

1. «Хватит быть такой эмоциональной/чувствительной»

Ненавижу! Не нужно говорить мне перестать выражать свои эмоции, просто потому что ты подавляешь свои или притворяешься, что у тебя их нет. Когда твоя любимая футбольная команда проигрывает, и ты неделю страдаешь, я не говорю тебе перестать быть эмоциональным.

2. «Ты прекрасно выглядишь в любой одежде»

Это, конечно, мило, но это ложь. Я хочу знать, делает ли эта юбка мой зад толще или выглядит ли странно моя грудь в этой блузке. Понимаю, ты боишься сказать мне, что что-то плохо выглядит, но это же ради моего блага, так что, пожалуйста, не ври мне об этом.

3. «Хорошо, мамочка»

Я не твоя мать, но если я говорю что-то, как говорит твоя мать, вероятнее всего, что ты ведешь себя как ребенок и должен повзрослеть. Поверь, меня так же раздражает говорить тебе, чтобы ты не разбрасывал свои носки по полу, как и тебя раздражает слышать это от меня.

4. «Не стоит плакать из-за этого»

А может стоит! Когда у тебя будут критические дни и такие гормональные перепады, как у меня, тогда будешь говорить мне, о чем мне плакать. Тестостерон делает тебя бездушным самцом, а эстроген делает меня плаксой, понятно?

5. «Ты и так хорошо выглядишь — мы можем идти?»

Но я не чувствую, что хорошо выгляжу…и если я так себя не чувствую, значит мы никуда не идем. Я знаю, где мы должны быть и когда, но это не значит, что я пойду туда прямо сейчас, когда я чувствую, что выгляжу ужасно. Просто дай мне переделать эту чертову стрелку, и мы пойдем. Может быть.

6. «Не могу поверить, что ты сама все это съела»

Это все равно, что говорить мне, что у меня большая задница. Комментировать, сколько я съела — это, правда, плохая идея. На самом деле, если я все съела, значит это большой комплимент тому, кто это приготовил, а не возможность для тебя пристыдить меня.

7. «Ты пойдешь в этом?!»

Почти так же плохо, как говорить мне, что я хорошо выгляжу в любой одежде — это смотреть на мой наряд и переспрашивать, в этом ли я пойду. Что ж, я надела это, и мы куда-то идем, так что логично, что я собралась идти в этом. Если тебе не нравится, что я ношу, тогда попробуй другой подход.

8. «Мне все равно»

Обычно женщин винят в том, что мы нерешительные, но мужчины ведь такие же! Разве что вы не меняете свое мнение, но просто говорите, что вам все равно. Что, конечно же, тоже ложь, потому что если в итоге это окажется тем, что вам не нравится, нам придется выслушать об этом целую лекцию! Так определитесь же наконец!

9. «Здесь не о чем говорить»