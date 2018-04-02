понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Сотни полуголых лыжников эффектно проводили зиму. И горячие таллиннцы тоже!

Сотни полуголых лыжников эффектно проводили зиму. И горячие таллиннцы тоже! Смотрите галерею!

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В Сочи прошел ежегодный фестиваль BoogelWoogel. 

31 марта состоялось торжественное закрытие горнолыжного сезона в горах Красной поляны. Сотни участников фестиваля «Бугельпийские игры» надели купальники и вышли на склоны, чтобы прокатиться на лыжах и сноубордах.

ФОТО: Nina Zotina/Scanpix

Каждый год участников фестиваля становится все больше. Леди специально для спуска покупают яркие купальники, а джентельмены – плавки или шорты. В этом году желающих оказалось более 1800 человек. Организаторы фестиваля тщательно фиксировали все происходящее на видео, эти материалы они отправят в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса в Лондон, чтобы войти в историю. Предыдущий рекорд был 1200 человек и установили его участники первых «Бугельпийских игр» в 2016 году. Среди участников как новички, так и спортсмены со стажем.

ФОТО: Artur Lebedev/Artur Lebedev/TASS

Фестиваль BoogelWoogel объединяет участников из Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Волгограда, Владивостока и Киева. Приняли в этом веселом заезде и участнитники из Таллинна.

Зона старта находилась на высоте 1170 метров. А в конце спуска всех участников ждала пенная дискотека. Смотрите галерею!

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