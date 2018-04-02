Сотни полуголых лыжников эффектно проводили зиму. И горячие таллиннцы тоже!

Каждый год участников фестиваля становится все больше. Леди специально для спуска покупают яркие купальники, а джентельмены – плавки или шорты. В этом году желающих оказалось более 1800 человек. Организаторы фестиваля тщательно фиксировали все происходящее на видео, эти материалы они отправят в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса в Лондон, чтобы войти в историю. Предыдущий рекорд был 1200 человек и установили его участники первых «Бугельпийских игр» в 2016 году. Среди участников как новички, так и спортсмены со стажем.