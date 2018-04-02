Папарацци сняли, как Крис Браун душит подругу, но он говорит, что это была шутка

На фотографиях певец крепко держит девушку за шею, пока другая женщина пытается его оттащить.
Папарацци засняли Криса Брауна в то время, когда он якобы душил свою подругу. На снимках, сделанных в Майами, певец крепко держит за шею девушку, которая в свою очередь пытается уклониться от него. Пострадавшая явно выглядит расстроенной, и ей на помощь приходит ещё одна женщина, которая пытается оттащить 28-летнего Криса, сообщает Mirror.
Впрочем, сам певец, который воспитывает трёхлетнюю дочь, уже прокомментировал произошедшее, заявив, что это была всего лишь шутка.
«Она — друг. И очевидно, что это была игра, что девушка и подтвердила. Тот, кто вторгся таким образом в личную жизнь Брауна, будет привлечен к ответственности», - говорится в сообщении.
Правда, в слова адвоката верится с трудом, особенно зная о темном прошлом певца, который не раз поднимал руку на девушек. Так, например, в 2009 году Крис получил шесть месяцев общественных работ за нападение на Рианну в ночь перед "Грэмми".