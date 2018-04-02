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  • Папарацци сняли, как Крис Браун душит подругу, но он говорит, что это была шутка

Папарацци сняли, как Крис Браун душит подругу, но он говорит, что это была шутка

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ФОТО: TMZ/MEGA/TMZ/MEGA

На фотографиях певец крепко держит девушку за шею, пока другая женщина пытается его оттащить.

ФОТО: TMZ/MEGA/TMZ/MEGA

ФОТО: TMZ/MEGA/TMZ/MEGA

Папарацци засняли Криса Брауна в то время, когда он якобы душил свою подругу. На снимках, сделанных в Майами, певец крепко держит за шею девушку, которая в свою очередь пытается уклониться от него. Пострадавшая явно выглядит расстроенной, и ей на помощь приходит ещё одна женщина, которая пытается оттащить 28-летнего Криса, сообщает Mirror.

Впрочем, сам певец, который воспитывает трёхлетнюю дочь, уже прокомментировал произошедшее, заявив, что это была всего лишь шутка.

ФОТО: TMZ/MEGA/TMZ/MEGA

«Она — друг. И очевидно, что это была игра, что девушка и подтвердила. Тот, кто вторгся таким образом в личную жизнь Брауна, будет привлечен к ответственности», - говорится в сообщении.

ФОТО: TMZ/MEGA/TMZ/MEGA

Правда, в слова адвоката верится с трудом, особенно зная о темном прошлом певца, который не раз поднимал руку на девушек. Так, например, в 2009 году Крис получил шесть месяцев общественных работ за нападение на Рианну в ночь перед "Грэмми".

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