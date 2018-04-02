Малиновская кардинально изменилась из-за скандала

Фотографией Малиновская поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Он заявила, что провела эпическую работу над ошибками и готова вернуться к продуктивной работе.

"Внешность, техника речи, профессионализм, все подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела но не пользовалась, наконец достала с антресоли! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала фотографию она. Малиновская поблагодарила друзей и близких, которые были рядом все эти годы и не переставали в нее верить.

Отдельно ведущая высказалась о недоброжелателях. По словам артистки, скандал после нескольких телеэфиров помог ей стать лучше. "Ну и конечно хочу поблагодарить врагов своих и хейтеров за-то, чта не былико мне равнодушны ведь самый большой грех по отношению к ближнему – не ненависть, а равнодушие! Вот истинно вершина бесчеловечности", – добавила Малиновская.

Поклонники пришли в восторг от нового образа. "Маша тебе очень идут стрижки. Огонь", – пишет один из пользователей Сети. "Маша, как же я за Вас рада!!! Да, за Вашим внешним образом скрывается умный интеллигентный и добрый Человечище. Ещё раз в этом убедилась", – добавил другой.