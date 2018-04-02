Стали известны лучший режиссeр и лучший фильм премии «Ника»

Триумфатором церемонии вручения 31-й российской кинопремии «Ника» стал режиссер Борис Хлебников вместе со своей картиной «Аритмия». Хлебников стал обладателем статуэтки в номинации «Лучший режиссер», а его драма о семейных отношениях двух медиков получила Гран-при, став лучшим фильмом этого года, передает Life.

Ранее исполнители главных ролей фильма «Аритмия» получили «Нику» за лучшую мужскую и женскую роли.

«Аритмия», уже имеющая в копилке наград Гран-при «Кинотавра-2017», в номинации «Лучший фильм» обошла пять картин, среди которых «Нелюбовь», «Теснота», «Салют-7», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Холодное танго». Награду за лучший фильм вручил президент академии «Ника» Андрей Кончаловский.

«У президента немного обязанностей, одна из самых приятных — вот эта», — заявил Кончаловский, отметив, что все представленные картины заслуживают главного приза.

Приз за лучшую режиссуру вручил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Сам Хлебников отсутствовал на церемонии, награду за него получил продюсер фильма Сергей Сельянов.

Вместе с Хлебниковым на приз лучшего режиссера по версии «Ники» были номинированы Андрей Звягинцев за «Нелюбовь» и создатель фильма «Теснота» Кантемир Балагов.