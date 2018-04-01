воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения

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Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская.

ФОТО: Instagram

Конфликт и актера и пианистки теперь в прошлом. Теперь они вместе в горе и радости, пока смерть не разлучит.

Полгода СМИ следили за скандальным разводом народного артиста СССР Армена Джигарханяна и юной украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Несколько десятков телеэфиров, взаимные упреки и обвинения, появление грязных подробностей – от всего порядком тошнило.

Виталина все время твердила, что ее не допускают к бывшему мужу, мешают им миром решить семейные неурядицы. И хотя они жили в одном доме, но посторонние люди препятствовали их конструктивному диалогу. К счастью, помог случай.

"Виталина Викторовна поздно вечером вынесла мусор, как вдруг на соседней площадке открылась дверь и в семейных трусах появился Армен Борисович. Они посмотрели друг на друга и поняли, сколько времени потеряли", – рассказал Dni.Ru друг пианистки. – Всю ночь они говорили друг с другом, а утром Виталина перенесла свои вещи в квартиру бывшего мужа".

"А в последний день марта Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались. Причем для таинства они выбрали новую церковь в Кунцево, чтобы не привлекать внимания зевак и прессы, – продолжает друг пианистки. – На таинстве присутствовали самые близкие – сестра Армена Джигарханяна, родители его возлюбленный. Царский венец над их головами держали прославившиеся благодаря всей этой истории Элина Мазур и Артур Согомонян. Сын Армена Борисовича Степан прислал из Америки большой букет цветов. А бывшая женя артиста Татьяна Власова подарила молодой старинное колье, которое, по снижению, императрица Александра Федоровна красила за верность своей фрейлина".

Уже в понедельник, 2 апреля, Виталина планирует вернуться в театр на пост генерального директора. Жаль, что планам этим не суждено исполниться, поскольку сегодня День дурака и всего, что описано, в реальности никогда не происходило. С Днем юмора! 

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