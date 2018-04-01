воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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  • Тревожные признаки того, что у вас повысился сахар в крови, и пора начать беспокоиться

Тревожные признаки того, что у вас повысился сахар в крови, и пора начать беспокоиться

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Зуд.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Вы все время испытываете чувство голода? Набираете вес на диете? Ощущаете затруднения в работе желудка?

Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, у вас завышенный сахар крови.

Многие люди ошибочно думают, будто проблемы с сахаром крови — удел диабетиков.

Но уровень сахара может повыситься от многих продуктов — не только от конфет, пирожных и прочих сладостей, пишет Лифтер.

Высокий сахар крови может со временем привести к диабету и многим другим проблемам со здоровьем, которых можно избежать, если научиться распознавать завышенный уровень на ранней стадии.

Отчего повышается сахар крови?

  • Нерегулярное питание
  • Отсутствие физических упражнений
  • Стресс
  • Некоторые заболевания
  • Некоторые лекарственные препараты

Как проявляется высокий уровень сахара?

Высокий сахар крови не обязательно свидетельствует о диабете. Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови) не всегда заметна…

Вот 14 главных симптомов повышенного сахара крови:

  • Жажда
  • Сухость во рту
  • Постоянное чувство голода
  • Частое мочеиспускание днём и ночью
  • Сухость и зуд кожи
  • Усталость в течение дня
  • Рассеянность внимания
  • Быстрый набор веса
  • Повторные инфекции
  • Слабое зрение
  • Эректильная дисфункция
  • Медленное заживление ран
  • Расстройства нервной системы
  • Расстройства желудка

Чтобы понизить сахар крови, выбирайте продукты с низким гликемическим индексом. Скорость повышения сахара крови определяется гликемическим индексом (ГИ) продуктов. Гликемический индекс измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше ГИ, тем быстрее усваивается продукт.

ФОТО: moe-pohudenie.ru

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