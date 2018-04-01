Тревожные признаки того, что у вас повысился сахар в крови, и пора начать беспокоиться

Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, у вас завышенный сахар крови.

Многие люди ошибочно думают, будто проблемы с сахаром крови — удел диабетиков.

Но уровень сахара может повыситься от многих продуктов — не только от конфет, пирожных и прочих сладостей, пишет Лифтер.

Высокий сахар крови может со временем привести к диабету и многим другим проблемам со здоровьем, которых можно избежать, если научиться распознавать завышенный уровень на ранней стадии.

Отчего повышается сахар крови?

Нерегулярное питание

Отсутствие физических упражнений

Стресс

Некоторые заболевания

Некоторые лекарственные препараты

Как проявляется высокий уровень сахара?

Высокий сахар крови не обязательно свидетельствует о диабете. Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови) не всегда заметна…

Вот 14 главных симптомов повышенного сахара крови:

Жажда

Сухость во рту

Постоянное чувство голода

Частое мочеиспускание днём и ночью

Сухость и зуд кожи

Усталость в течение дня

Рассеянность внимания

Быстрый набор веса

Повторные инфекции

Слабое зрение

Эректильная дисфункция

Медленное заживление ран

Расстройства нервной системы

Расстройства желудка

Чтобы понизить сахар крови, выбирайте продукты с низким гликемическим индексом. Скорость повышения сахара крови определяется гликемическим индексом (ГИ) продуктов. Гликемический индекс измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше ГИ, тем быстрее усваивается продукт.