Тревожные признаки того, что у вас повысился сахар в крови, и пора начать беспокоиться

Вы все время испытываете чувство голода? Набираете вес на диете? Ощущаете затруднения в работе желудка?
Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, у вас завышенный сахар крови.
Многие люди ошибочно думают, будто проблемы с сахаром крови — удел диабетиков.
Но уровень сахара может повыситься от многих продуктов — не только от конфет, пирожных и прочих сладостей, пишет Лифтер.
Высокий сахар крови может со временем привести к диабету и многим другим проблемам со здоровьем, которых можно избежать, если научиться распознавать завышенный уровень на ранней стадии.
Отчего повышается сахар крови?
- Нерегулярное питание
- Отсутствие физических упражнений
- Стресс
- Некоторые заболевания
- Некоторые лекарственные препараты
Как проявляется высокий уровень сахара?
Высокий сахар крови не обязательно свидетельствует о диабете. Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови) не всегда заметна…
Вот 14 главных симптомов повышенного сахара крови:
- Жажда
- Сухость во рту
- Постоянное чувство голода
- Частое мочеиспускание днём и ночью
- Сухость и зуд кожи
- Усталость в течение дня
- Рассеянность внимания
- Быстрый набор веса
- Повторные инфекции
- Слабое зрение
- Эректильная дисфункция
- Медленное заживление ран
- Расстройства нервной системы
- Расстройства желудка
Чтобы понизить сахар крови, выбирайте продукты с низким гликемическим индексом. Скорость повышения сахара крови определяется гликемическим индексом (ГИ) продуктов. Гликемический индекс измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше ГИ, тем быстрее усваивается продукт.