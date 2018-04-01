Парень, ставший русалкой: мои друзья рады, что теперь я — рыба

Чтобы осуществить свою детскую мечту, Кристиан Риель потратил £1120 (1290 евро) на покупку рыбьего хвоста. Студент надевает его каждый раз, не только когда собирается плавать в крупном водоеме, но и в своём бассейне.

A post shared by human instagram: yobrosocal (@merman_chris) on Feb 2, 2018 at 9:47am PST

После просмотра в детстве мультика про русалочку Кристиан буквально влюбился в её образ, и уже тогда океан стал для него вторым домом.

«Когда я жил во Флориде, выезжал к океану всякий раз, когда было время. Мне нравится сидеть у берега и любоваться океаном. Также люблю морскую соленую воду — она дарит чувство легкости», - говорит Крис.

A post shared by human instagram: yobrosocal (@merman_chris) on Feb 14, 2018 at 12:17am PST

На просторах "Инстаграма" Кристиан наткнулся на дизайнера силиконовых хвостов и сделал у него заказ.

«Я ознакомился с его коллекцией, посмотрел его выставку во Флориде и захотел заказать себе хвост. Дизайн, доставка и вычет налогов мне обошлись в 1120 фунтов», - рассказал молодой человек.

Когда Кристиан надевает хвост на пляже, реакция у прохожих бывает разной: от оскорблений и осуждений до восторженной.

A post shared by human instagram: yobrosocal (@merman_chris) on Feb 4, 2018 at 7:44am PST

Прохожий мужчина сказал, что никогда не видел мужчин-русалок. Я с удовольствием рассказал ему о своем увлечении, а он с интересом наблюдал, как я плаваю в хвосте.

Кристиан признаётся, что хвост доставляет ему небольшие неудобства. После плавания в нем больше часа у него начинают болеть лодыжки.

«Я счастлив, что я — человек. Я могу делать всё, что мне хочется, и не зависеть от мнения окружающих. Наверно, поэтому я счастливая рыба», - говорит он.

A post shared by human instagram: yobrosocal (@merman_chris) on Feb 15, 2018 at 11:45am PST