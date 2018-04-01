воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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Парень, ставший русалкой: мои друзья рады, что теперь я — рыба

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ФОТО: Скриншот с Instagram

С самого детства любимым персонажем Кристиана Риеля была диснеевская Ариэль. Студент колледжа не пожалел кучу денег, чтобы превратиться в любимую героиню мультфильма, пишет Лайф.

Чтобы осуществить свою детскую мечту, Кристиан Риель потратил £1120 (1290 евро) на покупку рыбьего хвоста. Студент надевает его каждый раз, не только когда собирается плавать в крупном водоеме, но и в своём бассейне. 

После просмотра в детстве мультика про русалочку Кристиан буквально влюбился в её образ, и уже тогда океан стал для него вторым домом.

«Когда я жил во Флориде, выезжал к океану всякий раз, когда было время. Мне нравится сидеть у берега и любоваться океаном. Также люблю морскую соленую воду — она дарит чувство легкости», - говорит Крис. 

На просторах "Инстаграма" Кристиан наткнулся на дизайнера силиконовых хвостов и сделал у него заказ.

«Я ознакомился с его коллекцией, посмотрел его выставку во Флориде и захотел заказать себе хвост. Дизайн, доставка и вычет налогов мне обошлись в 1120 фунтов», - рассказал молодой человек. 

Когда Кристиан надевает хвост на пляже, реакция у прохожих бывает разной: от оскорблений и осуждений до восторженной.

Прохожий мужчина сказал, что никогда не видел мужчин-русалок. Я с удовольствием рассказал ему о своем увлечении, а он с интересом наблюдал, как я плаваю в хвосте.

Кристиан признаётся, что хвост доставляет ему небольшие неудобства. После плавания в нем больше часа у него начинают болеть лодыжки.

«Я счастлив, что я — человек. Я могу делать всё, что мне хочется, и не зависеть от мнения окружающих. Наверно, поэтому я счастливая рыба», - говорит он. 

Также 24-летний парень рассказал, что родные и друзья его не осуждают. Им, наоборот, нравится видеть его в роли рыбы, покоряющей морские глубины.

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