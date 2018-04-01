Фото: Анфиса Чехова выходит замуж

Чехова опубликовала в социальной сети Instagram необычную фотографию Она показала кольцо на безымянном пальце с огромным бриллиантом.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Apr 1, 2018 at 1:29am PDT

"Можете меня поздравить 💍💑 Oops!...I did it again 😉(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Пользователи сети тут же принялись поздравлять звезду.

"Счастья и любви на многая лета!" – пишет один из комментаторов. "Очень рада за Вас. Прыгаю от счастья", – добавляет второй.

Были и те, кто усомнился в искренности Чеховой. Некоторые предположили, что фотография – всего лишь розыгрыш к 1 апреля.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Mar 27, 2018 at 12:49am PDT

"Анфиса вы вышли замуж или с чем поздравить??? Это интрига или первоапрельская шутка?" – вопрошает пользователь. "Первое апреля, никому не веря", – напоминает другой.