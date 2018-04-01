воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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Фото: Анфиса Чехова выходит замуж

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Анфиса Чехова.

ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Ведущая и певица Анфиса Чехова объявила, что выходит замуж. Поверили артистке далеко не все.

Чехова опубликовала в социальной сети Instagram необычную фотографию Она показала кольцо на безымянном пальце с огромным бриллиантом.

 

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"Можете меня поздравить 💍💑 Oops!...I did it again 😉(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Пользователи сети тут же принялись поздравлять звезду.

"Счастья и любви на многая лета!" – пишет один из комментаторов. "Очень рада за Вас. Прыгаю от счастья", – добавляет второй.

Были и те, кто усомнился в искренности Чеховой. Некоторые предположили, что фотография – всего лишь розыгрыш к 1 апреля.

 

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"Анфиса вы вышли замуж или с чем поздравить??? Это интрига или первоапрельская шутка?" – вопрошает пользователь. "Первое апреля, никому не веря", – напоминает другой.

Напомним, что Анфиса Чехова только недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их бак продержался всего около двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году.

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