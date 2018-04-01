Вот как за две секунды взломать любой телефон в Эстонии

Эфир посетил эксперт Хенрик Роонемаа и на примере телефона ведущей Ану Вялба показал, что нужно сделать, чтобы получить доступ к личной информации другого абонента.

ФОТО: ETV kuvatõmmis

Процесс прост: выбери номер, на который хочешь позвонить, очень быстро открой клавиатуру и введи код 277. По словам эксперта, такая манипуляция даст вам доступ к камере и микрофону чужого устройства.

Способ сразу проверили не только на устройстве ведущей, Ану позвонила премьер-министру Эстонии Юри Ратасу и певцу Отту Лепланду, который в данный момент находился за границей.

Ану Вялба. ФОТО: Mihkel Maripuu