Бесценная утрата: отчаявшаяся Сирет Котка просит помощи

«Ходила в Тойлаский парк (Ида-Вирумаа – Прим.ред.) и потеряла там кольцо, которое было сделано мне на память моей бабушкой. На кольце также была гравировка с моими инициалами: старая S и K. Для меня это кольцо бесценно», - сообщила Сирет в Facebook, а также выразила надежду, что с помощью порядочных людей сможет вернуть пропажу.