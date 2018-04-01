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  • Бесценная утрата: отчаявшаяся Сирет Котка просит помощи

Бесценная утрата: отчаявшаяся Сирет Котка просит помощи

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ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Молодая мать и жена Мартина Репински Сирет Котка опубликовала в социальных сетях клич о помощи, передает VirumaaTeataja.

«Ходила в Тойлаский парк (Ида-Вирумаа – Прим.ред.) и потеряла там кольцо, которое было сделано мне на память моей бабушкой. На кольце также была гравировка с моими инициалами: старая S и K. Для меня это кольцо бесценно», - сообщила Сирет в Facebook, а также выразила надежду, что с помощью порядочных людей сможет вернуть пропажу.

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