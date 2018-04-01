26-летняя студентка продала свою девственность за миллион евро голливудскому актеру

По словам девушки, аукцион длился несколько месяцев на сайте Cinderella Escorts, пока наконец голливудский актёр не предложил самую высокую цену. Интересно, что Джасмин отмечает, что это был один из ее любимых артистов и она не рассчитывала на такой удачный исход, сообщает The Sun.

"Он выиграл мой аукцион, это было удивительно", - говорит она.

Как сообщается, мюнхенский бизнесмен предложил $1,3 млн , а футболист — $739 тыс. Со всеми тремя мужчинами она предварительно встретилась в Лондоне. По ее словам, с жителем Германии у нее даже возникла симпатия, но он был для нее "слишком стар".

Встреча Джасмин со "звездой Голливуда" состоится в следующем месяце в одном из отелей. Эскорт-агентство Cinderella Escorts заверяет, что старается создать для девушки комфортные условия. Ян Закобельский, 27-летний директор агентства из Дортмунда, говорит, что клиент должен будет подписать контракт, исключающий насилие или садомазохизм, а девушка, в свою очередь, предоставит справку от врача, которая подтверждает ее девственность.

"Заниматься сексом за деньги — серьезное решение, девушка должна чувствовать себя комфортно", - говорит Ян Закобельский.

Спрос на девственность директор агентства сравнивает с любовью к эксклюзивным вещам — например, к редким машинам или старому вину.

"Женщина может продать девственность всего один раз в жизни, Джасмин берегла её 26 лет — в этом её уникальность", - уверен он.