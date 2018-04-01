Это последнее фото любимой кошки рядом с цветами, которые убьют её через 24 часа

Когда Джулиет Кридлоу сделала милую фотографию своей кошки по кличке Кики около вазы с цветами, женщина даже представить не могла, что меньше чем через 24 часа питомца не станет. Разбитая горем хозяйка не знала, что тюльпаны ядовиты для кошек, и оставила их на кухонном столе, сообщает The Sun.

«Я очень редко покупаю тюльпаны, поэтому, когда Кики села рядом с ними, я решила, что из этого выйдет красивая фотография. Но это стал её последний снимок.. Если внимательно присмотреть, то можно заметить её испуганный взгляд», - сказала она.

12-летняя дочь Джулиет тоже фотографировалась вместе с кошкой около цветов, не догадываясь, что это будет последний раз, когда она возьмёт своего любимца на руки. Когда Кики проснулась, то начала сильно хромать, а её общее состояние резко ухудшилось. Тогда Джулиет сразу отвезла кошку к врачу.

ФОТО: социальные сети

«Я проснулся в субботу утром, и Кики лежала на коврике. Я захотела обнять её, но она никак не отреагировала на это. Я взяла ее на руки, она слабо мяукнула, а её задняя часть была вся мокрая», - рассказывает Джулиет.