воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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  • Как вам такие арбузы...? Келли Брук опубликовала слишком сочные фото в купальнике

Как вам такие арбузы...? Келли Брук опубликовала слишком сочные фото в купальнике

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ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Таким образом обладательница самой идеальной фигуры в мире с точки зрения мужчин (пару лет назад эту теорию доказали учёные из Техаса) попрощалась с отпуском, который она провела в Таиланде.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Как пишет Daily Mail, британская актриса и фотомодель Келли Брук обнаружила, что последним ее завтраком на курорте на Пхукете стали арбузы. Девушка не растерялась и тут же использовала их так, как следовало...

Келли не в первый раз отдыхает со своим мужем в Таиланде и подчёркивает, что её вовсе не пугает утекающее время. Мол, ну и что, что на прошлых фотографиях она выглядела моложе...

«Сейчас, несмотря на то что я набрала вес, я чувствую себя прекрасно и абсолютно довольна собой. Даже лучше, чем раньше!», - говорит она.

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