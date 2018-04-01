Как вам такие арбузы...? Келли Брук опубликовала слишком сочные фото в купальнике
1 апреля 2018 г., 10:27
Таким образом обладательница самой идеальной фигуры в мире с точки зрения мужчин (пару лет назад эту теорию доказали учёные из Техаса) попрощалась с отпуском, который она провела в Таиланде.
Как пишет Daily Mail, британская актриса и фотомодель Келли Брук обнаружила, что последним ее завтраком на курорте на Пхукете стали арбузы. Девушка не растерялась и тут же использовала их так, как следовало...
Келли не в первый раз отдыхает со своим мужем в Таиланде и подчёркивает, что её вовсе не пугает утекающее время. Мол, ну и что, что на прошлых фотографиях она выглядела моложе...
«Сейчас, несмотря на то что я набрала вес, я чувствую себя прекрасно и абсолютно довольна собой. Даже лучше, чем раньше!», - говорит она.
Смотри фото ЗДЕСЬ!