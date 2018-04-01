Как вам такие арбузы...? Келли Брук опубликовала слишком сочные фото в купальнике

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Как пишет Daily Mail, британская актриса и фотомодель Келли Брук обнаружила, что последним ее завтраком на курорте на Пхукете стали арбузы. Девушка не растерялась и тут же использовала их так, как следовало...

Келли не в первый раз отдыхает со своим мужем в Таиланде и подчёркивает, что её вовсе не пугает утекающее время. Мол, ну и что, что на прошлых фотографиях она выглядела моложе...

«Сейчас, несмотря на то что я набрала вес, я чувствую себя прекрасно и абсолютно довольна собой. Даже лучше, чем раньше!», - говорит она.