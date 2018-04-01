Ты не поверишь, но ей 50 лет! Красотка, позирующая на морозе, свела Сеть с ума

Свои потрясающие формы Лю не боится показывать в бикини. И делает она это не только летом, но и зимой.

ФОТО: Zhou Bo/SIPA ASIA/SIPA/Zhou Bo/SIPA ASIA/SIPA

Недавно она приняла участие в фотосессии на Байкале, несмотря на 40-градусный мороз. Женщина поставила перед собой цель сниматься во всех уголках мира в бикини, даже в холод.

ФОТО: Zhou Bo/SIPA ASIA/SIPA/Zhou Bo/SIPA ASIA/SIPA

«В бикини я чувствую себя, как в доспехах. Оно придаёт мне уверенности — я чувствую себя молодой и здоровой. Думаете, я не ощущала холода? Мое тело чувствовало все –40. Ощущение, будто в тебя вонзили сотни ножей», - сказала она.

ФОТО: Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA

Несмотря на пронизывающие тело ветра, женщина смело позировала перед камерами, демонстрируя подкаченные ягодицы и ноги, а также узкую талию.

Более того, Лю осмелилась нырнуть в прорубь. Она считает, что именно ледяная вода и мороз помогают оставаться здоровой и молодой.

ФОТО: SIPA ASIA/SIPA/SIPA ASIA/SIPA

«Байкал — одно из самых красивых и удивительных мест на Земле. Я знала, что в Сибири очень сильные морозы, но меня это не испугало. Мне нравится экстрим», - сказала Лю.