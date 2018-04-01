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Юдашкина родила сына в Америке

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Галина Юдашкина с мужем.

ФОТО: Vitaliy Belousov/RIA Novosti

Галина Юдашкина родила второго ребенка. Малыш появился на свет в одной из американских клиник.

"28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц", – сообщила Галина на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Сейчас счастливая мама чувствует себя хорошо. Роды прошли успешно. Галина с радостью принимает поздравления и даже позирует для фото.

Поклонники Юдашкиной также счастливы за свою любимицу. "Поздравляю вас! Счастье Вашей семье", "Счастье-счастье!!Живи и здравствуй,Аркадий-благодатный ребенок!!!Храни ,Господь вашу семью", "Поздравляю Вас!)Счастья Аркадию и вашей семье тоже!", – написали фоловеры Галине.

О второй беременности наследницы знаменитого модельера журналисты узнали еще в середине октября 2017 года. Девушка вышла в свет в подозрительно свободном пиджаке. Позднее информацию об интересном положении Галины подтвердили и в ее близком окружении, передает Дни.ру.

Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями 5 апреля 2016 года. Дочь известного дизайнера родила сына в Нью-Йорке. Ребенка назвали Анатолием. В одном из интервью Галина заявила, что будет рожать вместе с супругом, однако в самый ответственный момент все же попросит его покинуть палату.

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