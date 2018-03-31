суббота, 31 марта 2018 г.
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Фото: Юлия Пересильд снялась голышом

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ФОТО: Scanpix

Актриса подготовила необычный подарок режиссеру Олегу Кудряшову. В четверг театральный педагог отметил юбилей. Многочисленные ученики Олега Львовича, в том числе Юлия Пересильд, оставили ему теплые пожелания в социальных сетях, пишет СтарХит.

29 марта профессору ГИТИС, театральному педагогу и режиссеру Олегу Кудряшову исполнилось 80 лет. Учеников мэтра готовы взять на работу в лучшие театры России. По мнению критиков, он способен угадывать талант в своих подопечных и правильно его воспитать. С раннего утра Кудряшова начали поздравлять родны и близкие, а также многочисленные выпускники. В их числе оказалась актриса Юлия Пересильд.

Артистка решила не только оставить учителю теплые пожелания, но и придумала концепцию оригинального подарка. Пересильд и ее коллеги – Елена Николаева, Елена Лабутина, Наталья Ноздрина, Ольга Филимонова – приняли участие в оригинальной фотосессии. Судя по всему, актрисы решили позировать перед камерой топлес.

«Собрались девочками. Мы все жили вместе в общаге, дружили, мы ученицы одного Мастера, он нас обожал… Мы девочками вместе пели в метро, чтобы заработать на бутылку «Арбатского», кусочек сыра и хлеб. Мастер! Спасибо за умение быть женщинами на сцене… И за твою любовь», – написала Юлия в микроблоге.

 

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Смелый поступок Пересильд и других артисток вызвал бурю эмоций у пользователей социальных сетей. Они выразили восхищение талантом фотографа Ксении Засецкой, приложившей руку к созданию художественных снимков. «Ну какие же у вас прекрасные работы! Каждый раз любуюсь чувственностью и сдержанностью», «Шикарно», «Потрясающе», «Обожаю ваш курс», «Восхищаюсь вами и человеком, который вас воспитал», «Еще чуть-чуть, и было бы лучше, чем календарь Пирелли», – комментировали фанаты Юлии.

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