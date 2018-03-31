Фото: Юлия Пересильд снялась голышом

29 марта профессору ГИТИС, театральному педагогу и режиссеру Олегу Кудряшову исполнилось 80 лет. Учеников мэтра готовы взять на работу в лучшие театры России. По мнению критиков, он способен угадывать талант в своих подопечных и правильно его воспитать. С раннего утра Кудряшова начали поздравлять родны и близкие, а также многочисленные выпускники. В их числе оказалась актриса Юлия Пересильд.

Артистка решила не только оставить учителю теплые пожелания, но и придумала концепцию оригинального подарка. Пересильд и ее коллеги – Елена Николаева, Елена Лабутина, Наталья Ноздрина, Ольга Филимонова – приняли участие в оригинальной фотосессии. Судя по всему, актрисы решили позировать перед камерой топлес.

A post shared by Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) on Mar 29, 2018 at 10:55am PDT

«Собрались девочками. Мы все жили вместе в общаге, дружили, мы ученицы одного Мастера, он нас обожал… Мы девочками вместе пели в метро, чтобы заработать на бутылку «Арбатского», кусочек сыра и хлеб. Мастер! Спасибо за умение быть женщинами на сцене… И за твою любовь», – написала Юлия в микроблоге.

A post shared by Xenie Zasetskaya (@xenichez) on Mar 23, 2018 at 1:01am PDT