Идеальный ключ к счастью каждого знака Зодиака

Овен: знай, кто ты

Без сильной цели или идентичности в жизни Овен не может быть счастлив. Управляемая планета Марс у Овна ведет его к лидерству. Они — бойцы, мятежники, меняющие правила, пишет Клубер.

Им нужна причина, цель, им нужно понять, кто они. Можете спросить себя «кто я?». Как только вы сосредоточитесь на том, чего хотите, держите этот огонь горящим и вы получите желаемое.

Телец: самооценка

Телец понимает, что ценит больше всего. Без сильной самооценки Телец не может быть счастлив. Планета Венера, Богиня Любви является манифестом для всех этих вещей, включая собственные личные финансы.

Как только Телец может сообщить, что ему нужно, он станет сильнее и мгновенно получат то, что они заслуживают.

Близнецы: свободное общение

Близнецы, которые молчат или ограничиваются в выражении себя, могут быть недовольны. Им нужна свобода выразить свои чувства и эмоции с помощью наилучшего способа: слова. Слова — лучшие друзья Близнецов. Меркурий — правящая планета: планета, которая управляет умом, мыслями и всеми формами коммуникации.

Это делает Близнецов писателями, поэтами, музыкантами и ораторами. Я напоминаю о Георге VI, который не должен был быть назначен королем и должен был преодолеть препятствия. Затем, когда у него хватило смелости, он стал источником вдохновения для многих. Мы знаем, что ваш дуалистический, красивый ум имеет много возможностей сказать, и мир хочет услышать вас!

Рак: дом, где сердце

Рак без безопасной и уютной раковины, где они могут быть самими собой, может быть не счастлив. Дом, чтобы называть себя; место, где ваши эмоции могут свободно течь с окружающими вас людьми (семья, супруг или дети), которые понимают ВАС и позволят вам быть просто «собой». Это основа Рака: Счастливый дом. Создайте свое святилище.

Вы самый эмоциональный из всех знаков, потому что вы управляетесь Луной, которая контролирует океанские приливы.

Лев: покажите свою храбрость

Лев без гордости — это не Лев! У гордости есть цель, они смотрят на короля для руководства. Аудитория всегда должна быть вокруг этого знака, они являются центром внимания, которым управляет Солнце. Солнце — это свет, ярко светящийся в наших сердцах, как и большинство знаков, но особенно для Льва.

Дева: любите себя