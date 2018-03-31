Идеальный ключ к счастью каждого знака Зодиака

А какой твой идеальный ключ к счастью?
Овен: знай, кто ты
Без сильной цели или идентичности в жизни Овен не может быть счастлив. Управляемая планета Марс у Овна ведет его к лидерству. Они — бойцы, мятежники, меняющие правила, пишет Клубер.
Им нужна причина, цель, им нужно понять, кто они. Можете спросить себя «кто я?». Как только вы сосредоточитесь на том, чего хотите, держите этот огонь горящим и вы получите желаемое.
Телец: самооценка
Телец понимает, что ценит больше всего. Без сильной самооценки Телец не может быть счастлив. Планета Венера, Богиня Любви является манифестом для всех этих вещей, включая собственные личные финансы.
Как только Телец может сообщить, что ему нужно, он станет сильнее и мгновенно получат то, что они заслуживают.
Близнецы: свободное общение
Близнецы, которые молчат или ограничиваются в выражении себя, могут быть недовольны. Им нужна свобода выразить свои чувства и эмоции с помощью наилучшего способа: слова. Слова — лучшие друзья Близнецов. Меркурий — правящая планета: планета, которая управляет умом, мыслями и всеми формами коммуникации.
Это делает Близнецов писателями, поэтами, музыкантами и ораторами. Я напоминаю о Георге VI, который не должен был быть назначен королем и должен был преодолеть препятствия. Затем, когда у него хватило смелости, он стал источником вдохновения для многих. Мы знаем, что ваш дуалистический, красивый ум имеет много возможностей сказать, и мир хочет услышать вас!
Рак: дом, где сердце
Рак без безопасной и уютной раковины, где они могут быть самими собой, может быть не счастлив. Дом, чтобы называть себя; место, где ваши эмоции могут свободно течь с окружающими вас людьми (семья, супруг или дети), которые понимают ВАС и позволят вам быть просто «собой». Это основа Рака: Счастливый дом. Создайте свое святилище.
Вы самый эмоциональный из всех знаков, потому что вы управляетесь Луной, которая контролирует океанские приливы.
Лев: покажите свою храбрость
Лев без гордости — это не Лев! У гордости есть цель, они смотрят на короля для руководства. Аудитория всегда должна быть вокруг этого знака, они являются центром внимания, которым управляет Солнце. Солнце — это свет, ярко светящийся в наших сердцах, как и большинство знаков, но особенно для Льва.
Дева: любите себя
Дева без хорошей рутины, физически и эмоционально, может быть не счастлива. Это происходит не потому, что им не хватает дисциплины или они ленивые — совсем наоборот. Это потому, что они сначала думают о других. Это Дарители и Учителя, они — Мать Тереза и Ганди нашего мира. Отдавая свою жизнь другим, они могут игнорировать то, что они должны делать для себя. Управляемый Меркурием, у них есть организованный ум и возможность «сделать» список в вашей голове из 100 вещей.
Научитесь любить себя сначала. Сосредоточьтесь на себе, а затем другие будут следить за вами и ценить вас больше. Ваша семья поймет, что вам нужно тренироваться в течение 20 минут до начала завтрака, а посуда будет ждать, пока пыль не убежит.
Весы: баланс энергии
Несчастные отношения равны несчастливой жизни для этих любящих, ярких личностец. Это может быть бизнес или личные отношения. Весы без другого человека в их жизни (близкий друг, родственник или значительная другая) могут быть недовольны. Управляемый планетой Венера здесь выделяются любовь и брак.
Не уделяйте слишком много внимания своему партнеру в жизни и не проводите слишком много времени в изоляции.
Скорпион: примите во внимание свою страсть
Если Скорпион не страстно относится к чему-либо, в частности, жизни, он не будет счастлив. Знак, наиболее связанный с cекcом, таинствами и мистикой. Они — творческие существа, управляемые не только Марсом, но и глубокой, преобразующей, ледяной планетой — Плутоном. Они не боятся исследовать глубины холодного океана, о которых многие опасаются. Скука — Смерть Скорпиона.
Стрелец: продолжайте учиться
Стрелец, который не изучает что-то новое или не открывает новые земли не будет счастлив. Вы — Философы, Изобретатели. Вы можете делать все, что вас интересует, вам нужно доверять себе достаточно, чтобы думать о большом. Никогда не позволяйте себе успокаиваться. Юпитер — большая правящая планета, хочет подарить тебе все, чего пожелаешь.
Когда вы путешествуете, вы расширяете свои горизонты, каждое место, которое вы посещаете, станет частью вашей сущности и научит вас гораздо больше о себе.
Козерог: думайте о финале
Козерог без большой цели не может быть счастлив. Козерог поднимается высоко и устойчиво, когда они достигают вершины. Козерогами управляет Сатурн. Создатель задается вопросом: «Как они это делают?». Они верят в себя. Тяжелая работа и настойчивость никогда не терпят неудачу.
Водолей: оставайтесь на связи
Водолей в изоляции не будет счастлив. Вы даже можете создать новую технологию Facebook следующего поколения, но вам нужны личные связи в этой жизни, вне Интернета. Общественная работа приходит на ум, а друзья или большая семья важна для Водолея, даже если они, не показывают этого.
Планета Уран заставляет их умы работать сверхурочно и видят вещи совсем по-другому, чем большинство.
Рыбы: знайте, что вы знаете
Рыбы, которые не доверяют своей Интуиции будут несчастливы в жизни. Вы провидцы, и вы, вероятно, знаете следующие слова, которые я напишу.Нептун, ваша правящая планета, держит вас естественным образом связанным с Эфирами.
Ваша интуиция всегда будет вести вас. Чем более активно и трезво вы переживаете эту жизнь с духовной практикой, тем счастливее вы будете.