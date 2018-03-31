Эвелин Ильвес: за это меня считают сумасшедшей
31 марта 2018 г., 11:45
Экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес рассказала, что некоторые люди считают ее сумасшедшей, ведь она позволяет своему псу породы стабихун плавать даже в минусовую температуру.
«Естественно, ошеломленные люди на него смотрят, но ему нравится. А он вылезает, отряхивается и сразу же высыхает», - сказала Эвелин в интервью телеканалу TV3.
«Если я бросаю ему что-нибудь, он приносит обратно, к тому же у него густой подшорсток, эту породу не напугаешь экстримальными условиями», - уверена Эвелин.