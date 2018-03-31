суббота, 31 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Эвелин Ильвес: за это меня считают сумасшедшей

Эвелин Ильвес: за это меня считают сумасшедшей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эвелин Ильвес

ФОТО: TV3

Экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес рассказала, что некоторые люди считают ее сумасшедшей, ведь она позволяет своему псу породы стабихун плавать даже в минусовую температуру. 

«Естественно, ошеломленные люди на него смотрят, но ему нравится. А он вылезает, отряхивается и сразу же высыхает», - сказала Эвелин в интервью телеканалу TV3.

«Если я бросаю ему что-нибудь, он приносит обратно, к тому же у него густой подшорсток, эту породу не напугаешь экстримальными условиями», - уверена Эвелин.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ