Смотри: сын Преснякова и Подольской покорил россиян

Свидетелями боевого крещения стали гости юбилейного концерта Преснякова-младшего в Москве. Разумеется, появление юного ангела под софитами породило восторг и шквал аплодисментов, пишет Дни.ру.

Растроганные фанаты рассыпались в комплиментах: "Какие же вы искренне счастливые! Через фото чувствуется этот заряд позитивной энергии) Хочется улыбаться, глядя на него) Спасибо вам и всех благ вашей чудесной семье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас очень красивый мальчик) на Владимира похож, немного на Никиту смахивает в детстве, только не много)".

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Mar 30, 2018 at 1:15am PDT

"Была на юбилейном концерте. Супер, ребята! Как вы мне нравитесь!! Ну а сын уходить со сцены не хотел, ему оч понравилось) Это было мило", – поделились впечатлениями одна зрительница. Также гостей юбилейного вечера очень позабавило поведения юной звезды: "Так мило кланялся после песни", "А как он держался то – певец не иначе", "Я в экстазе от Артемки".