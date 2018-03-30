пятница, 30 марта 2018 г.
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СМИ: Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

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Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер.

ФОТО: Scanpix

Знаменитому актеру и культуристу, бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце, сообщает таблоид TMZ.

По предварительным данным, 70-летнюю знаменитость доставили в один из госпиталей Лос-Анджелеса для, казалось бы, несложной хирургической манипуляции: замены катетерного клапана. Однако во время операции что-то пошло не так.

По имеющейся информации, у "железного Арни" подскочило давление и открылось кровотечение. Хирургам пришлось серьезно задержаться в операционной, чтобы справиться с осложнениями.

Операция уже завершилась. Шварценеггер находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как стабильное, однако он по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей.

В госпитале также находятся его близкие, чтобы при первой возможности навестить 70-летнего актера и поддержать его.

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