СМИ: Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

Знаменитому актеру и культуристу, бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце, сообщает таблоид TMZ.
По предварительным данным, 70-летнюю знаменитость доставили в один из госпиталей Лос-Анджелеса для, казалось бы, несложной хирургической манипуляции: замены катетерного клапана. Однако во время операции что-то пошло не так.
По имеющейся информации, у "железного Арни" подскочило давление и открылось кровотечение. Хирургам пришлось серьезно задержаться в операционной, чтобы справиться с осложнениями.
Операция уже завершилась. Шварценеггер находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как стабильное, однако он по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей.
В госпитале также находятся его близкие, чтобы при первой возможности навестить 70-летнего актера и поддержать его.