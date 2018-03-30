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Евгений Осин госпитализирован в Москве

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Евгений Осин

ФОТО: официальный сайт Евгения Осина

Евгений Осин обратился за квалифицированной медицинской помощью. Врачи едва узнали некогда популярного артиста.

Евгений Осин приехал в больницу сам днем в пятницу, 30 марта. Состояние некогда популярного исполнителя было таким, что сотрудники медучреждения даже не сразу его узнали.

Увидев артиста, медики приняли немедленное решение госпитализировать его. Артист попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением спиртным, передает РЕН ТВ.

Ранее в окружении Евгения Осина пожаловались, что певец много выпивает. «У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя».

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