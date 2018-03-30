Шутки в сторону: Сергею Нетиевскому из «Уральских пельменей» грозит 10 лет тюрьмы

Бывший директор творческого коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в его отношении по статье «Злоупотребление полномочиями». По мнению следствия, он незаконно получил 173 миллиона рублей, используя служебное положение, передает TopNews.

Иск на Нетиевского подал его преемник на этой должности Евгений Орлов, предоставив правоохранителям документы, подтверждающие состав преступления.

Так, оказалось, что в период с 2012 по 2015 год Сергей Нетиевский создавал компании, заключая от их лица договоры с ЗАО «СТС», а затем присваивал себе почти всю выручку, утаивая деньги от артистов. Если вина экс-директора будет доказана, то согласно вменяемой ему статье 201, часть 2 УК РФ, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Сам Нетиевский намерен настаивать на уголовном деле в отношении нынешнего главы «Уральских пельменей» Евгения Орлова. Адвокаты Нетиевского намерены писать иск против Орлова по факту вывода активов из компании «Идея Фикс Медиа». Как пишет Ura.ru, по этому делу директора коллектива судились в арбитраже около года, после чего бывший директор вернул себе права на 73 архивных шоу«Уральских пельменей».