Вербное воскресенье: традиции праздника

Этот день посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим, про который написано в Евангелиях. Когда Иисус Христос прибыл, его встречала ликующая толпа, которая приветствовала его пальмовыми ветвями. В православной традиции пальму заменили вербой.

У Вербного воскресенья существуют свои традиции, приметы и поговорки.

Традиции праздника

Пожалуй, самой распространенной традицией Вербного воскресенья можно считать удары вербой. После того, как вербу освятили на утренней службе в церкви, люди ударяли друг друга веточками и приговаривали: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

Приметы и поговорки дня

В Вербную неделю устраивали вербные базары, где продавали различные детские игрушки, книги и сласти. Там же покупали и связанную в пучки вербу. При этом к пучку полагалось привязывать бумажного ангелочка, которого называли "вербный херувим".

Кроме того, с вербой связано много поговорок и примет: "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед", "Не верба бьет, а старый грех".