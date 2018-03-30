пятница, 30 марта 2018 г.
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Вербное воскресенье: традиции праздника Уже завтра!

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Верба.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Праздник Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим в 2018 году выпадает на 1 апреля, передает Сегодня.

Этот день посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим, про который написано в Евангелиях. Когда Иисус Христос прибыл, его встречала ликующая толпа, которая приветствовала его пальмовыми ветвями. В православной традиции пальму заменили вербой.

У Вербного воскресенья существуют свои традиции, приметы и поговорки.

Традиции праздника

Пожалуй, самой распространенной традицией Вербного воскресенья можно считать удары вербой. После того, как вербу освятили на утренней службе в церкви, люди ударяли друг друга веточками и приговаривали: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

Приметы и поговорки дня

В Вербную неделю устраивали вербные базары, где продавали различные детские игрушки, книги и сласти. Там же покупали и связанную в пучки вербу. При этом к пучку полагалось привязывать бумажного ангелочка, которого называли "вербный херувим".

Кроме того, с вербой связано много поговорок и примет: "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед", "Не верба бьет, а старый грех".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про Вербное воскресенье 2018: в чем смысл праздника и почему именно верба. Когда заканчивается Вербная неделя, наступает Страстная неделя.

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