Пользователям Сети предложили увидеть собственную смерть от ядерного взрыва

Интерактивная карта позволяет пользователям указывать данные о своем местоположении и выбирать понравившуюся ядерную бомбу для взрыва из выпадающего списка. У посетителей сервиса также есть возможность выбрать тип детонации: на земле или в воздухе.

Когда сервис получит все необходимые сведения, на карте отобразится ядерный взрыв, а вместе с ним появится точная информация о радиусе поражения, взрывной волне, радиации и температуре в эпицентре события. Кроме того, алгоритмы сайта определят потенциальное количество погибших и пострадавших в результате взрыва.