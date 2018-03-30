Фигуристка Медведева стала ведущей нового шоу на Первом канале!

"Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания", - привели в пресс-службе слова продюсера проекта Ильи Авербуха.

Победителям "Ледникового периода. Дети", по его словам, будет обеспечена еще и финансовая поддержка спортивной карьеры.

"Без ложной скромности можно сказать, что нынешние звезды фигурного катания - это дети, которых привели на лед их мамы и бабушки, смотревшие самые первые сезоны "Ледникового периода". Те, кому в 2007 году было пять, сегодня покоряют олимпийские вершины и становятся призерами крупнейших турниров", - сказал он.

Авербух также выразил надежду, что новый проект будет "не только увлекательным и зрелищным, но и приведет на лед новых будущих чемпионов".