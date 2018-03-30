пятница, 30 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Cамый красивый в мире преступник станет отцом! И вот кто его избранница...

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Ольга Бузова

ФОТО: PER/CapitalPictures/PER/CapitalPictures

Удивительная история этого американца началась, когда его арестовали за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Полиция калифорнийского города Стоктон опубликовала его снимок на своей странице в Фейсбуке. Кадр моментально собрал десятки тысяч лайков.

Девушки в комментариях одна за другой начали писать, какой красавец Джереми Микс. Представители модельных агентств отметили, что с такой внешностью он мог бы легко покорить подиумы и заработать круглые суммы.

Восторженные девушки даже организовали фонд для сбора средств «За честный суд». «Если он в чём-то и виновен, то только в том, что слишком горячий! Предлагаю выпускать тюремный календарь, а его делать “мистером месяца” каждый месяц!» — писали поклонницы Джереми.

ФОТО: LAURENT BENHAMOU/SIPA/LAURENT BENHAMOU/SIPA

В Интернете даже проскакивали новости о том, что Versace и Armani хотят видеть Микса лицом своих рекламных кампаний. Правда или нет, мы не знаем, поскольку после освобождения мужчине такие предложения не поступали. В 2016 году Джереми вышел на свободу. Буквально сразу же он заключил контракт с модельным агентством White Cross Management и через три месяца принял участие в первой профессиональной съемке. За его раскрутку взялся известный фотограф Джим Джордан. Результат действительно впечатляющий!

ФОТО: APEX / MEGA/APEX / MEGA

Еще до ареста, в 2008 году, Джереми женился на девушке Мелиссе. Через год у них родился сын Джереми Микс-младший. Мужчина рассказывал, что именно супруга помогла ему выдержать долгих два года в тюрьме: «Ты самая удивительная жена, которую только я мог пожелать! Ты самое лучшее, что со мной случилось в этой жизни. Люблю тебя навсегда!»

Мелисса.

ФОТО: MEGA/MEGA

Но такая идиллия продлилась недолго. В 2017 году Джереми бросил семью ради наследницы миллиардного состояния и дочери владельца модного бренда Topshop Хлои Грин. В СМИ даже появилась информация о том, что 27-летняя Хлоя беременна.

ФОТО: PLEFLOCH/SIPA/PLEFLOCH/SIPA

Сама Хлоя новость не подтвердила, а один из инсайдеров заявил, что они с Джереми только планируют завести детей: «Хлоя очень хочет забеременеть прямо сейчас. Она уже перестала употреблять алкоголь».

ФОТО: YANN COATSALIOU/AFP

Не удивлены, что изначально родители Грин не одобряли ее выбор. Но со временем они смирились с решением дочери и приняли ее возлюбленного в семью.

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA/Jean-Marc Haedrich/SIPA

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