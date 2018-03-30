Гитарист The Rolling Stones рассказал о победе над раком

«Я три месяца проверялся, все было чисто. Они сказали мне: иди и наслаждайся жизнью», — заявил Вуд в интервью изданию Metro .

70-летний рокер отметил свою радость по поводу того, что ему не пришлось проходить химиотерапию — он не хотел терять волосы.