Гитарист The Rolling Stones рассказал о победе над раком
30 марта 2018 г., 11:01
Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что победил рак легких. Диагноз ему поставили в прошлом году, после операции музыкант в течение трех месяцев проходил обследования.
«Я три месяца проверялся, все было чисто. Они сказали мне: иди и наслаждайся жизнью», — заявил Вуд в интервью изданию Metro.
70-летний рокер отметил свою радость по поводу того, что ему не пришлось проходить химиотерапию — он не хотел терять волосы.