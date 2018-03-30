пятница, 30 марта 2018 г.
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Гитарист The Rolling Stones рассказал о победе над раком

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ФОТО: Victoria Will/AP

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что победил рак легких. Диагноз ему поставили в прошлом году, после операции музыкант в течение трех месяцев проходил обследования.

«Я три месяца проверялся, все было чисто. Они сказали мне: иди и наслаждайся жизнью», — заявил Вуд в интервью изданию Metro.

70-летний рокер отметил свою радость по поводу того, что ему не пришлось проходить химиотерапию — он не хотел терять волосы.

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