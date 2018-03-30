Располневшего Витаса, арестованного за стрельбу, никто не узнал на суде (ФОТО)

За хулиганство полиция потребовала от Витаса заплатить штраф — 500 рублей, но прокуратура сочла это наказание недостаточно жестким для артиста и назначила судебное заседание по этому делу.

В суде Витас появился в сопровождении нескольких охранников. Видимо, певец опасался атаки папарацци или поклонников, но внимание к себе ему привлечь не удалось. Артист сильно поправился и стал практически неузнаваемым.

ФОТО: Кадр канал

На суде Виталий признал свою вину, однако ему все же придется понести наказание: певца приговорили к 7 суткам административного ареста.