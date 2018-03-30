пятница, 30 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Располневшего Витаса, арестованного за стрельбу, никто не узнал на суде (ФОТО)

Располневшего Витаса, арестованного за стрельбу, никто не узнал на суде (ФОТО)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Витас.

ФОТО: TVNET

22 марта полиция задержала певца Витаса (Виталий Грачев) за стрельбу во дворе своего дома на Рублевке. Он выпустил в воздух 16 патронов. Наряд вызвали напуганные соседи артиста. Сообщалось, что певец был в нетрезвом состоянии.

За хулиганство полиция потребовала от Витаса заплатить штраф — 500 рублей, но прокуратура сочла это наказание недостаточно жестким для артиста и назначила судебное заседание по этому делу.

В суде Витас появился в сопровождении нескольких охранников. Видимо, певец опасался атаки папарацци или поклонников, но внимание к себе ему привлечь не удалось. Артист сильно поправился и стал практически неузнаваемым.

ФОТО: Кадр канал

На суде Виталий признал свою вину, однако ему все же придется понести наказание: певца приговорили к 7 суткам административного ареста.

ФОТО: Кадр канал "Россия 1"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ