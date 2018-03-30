Алиса Вокс рассказала о домогательствах в «Ленинграде»

Алиса Вокс готовит новый сборник «ПОП», в который войдут ее хиты. В преддверии выхода альбома бывшая солистка группы «Ленинград» дала пресс-конференцию, на которой рассказала о своем творчестве после расставания с Сергеем Шнуровым и поделилась планами на будущее.

В ходе беседы с журналистами речь зашла и о харрасменте. Последние несколько месяцев общественность не перестает публично обсуждать домогательства в разных сферах. По словам Алисы Вокс, она сталкивалась с некорректным поведением со стороны коллег.

«Определенный флер постоянного харрасмента, скабрезных шуточек в «Лениграде» был и есть после меня, я в этом уверена. От этого невозможно абстрагироваться. Очень сильно действует на нервы, когда, например, тебе звонит в номер директор группы и говорит: «Алис, тебя Серега ждет в своем номере – надень черное белье и поднимайся». И ты сидишь в своем номере и думаешь: «Это он так пошутил?». На этом я закончила свою работу в группе «Ленинград». Никогда не поймешь, где проходит грань дозволенности этих шуток», – заявила певица.

Когда Алисе поступают предложения провести с кем-то ночь за помощь в продвижении карьеры, она отвечает отказом. Женщина считает себя сильной певицей, которая может «пробиться» и без помощи состоятельного человека.

«Так как я профессионал высокого класса, хорошая вокалистка, то пытаться предлагать мне какие-то преференции за «поехали ко мне, я сейчас тебя спродюсирую», – по меньшей мере глупо. Это можно предлагать девочкам, которые не могут и двух нот спеть», – отметила артистка.

По словам Вокс, в своей жизни она неоднократно сталкивалась с харрасментом. Некоторые случаи певица не хочет вспоминать. Но одним вопиющим эпизодом она все-таки поделилась. Когда будущей артистке было 17 лет, она поступала в университет культуры, расположенный в Санкт-Петербурге.

«Я прошла все туры и на последнем мне внезапно влепляют двойку за вокал. В коридоре ко мне подходит помощница декана и просит меня и еще двух «двоечниц» остаться и предлагает пообщаться с деканом. Я захожу к нему в кабинет. Он странно стал говорить о том, что «на что ты готова ради поступления на мой факультет», «ты понимаешь, что тебе нужна будет поддержка во время учебы», «я могу тебе помочь»… Предложил поехать с ним на постановку в Тверь, жить с ним в номере, быть «хорошей девочкой». Обещал после этого зачислить сразу на второй семестр», – вспоминает Алиса.