пятница, 30 марта 2018 г.
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Анне Вески балует внуков вопреки желанию дочери

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Юбилейный год у Анне Вески – весьма рабочий.

ФОТО: Сандер Ильвест

Артистка разрешает наследникам компьютерные игры. Анне Вески старается уделять время своим самым любимым людям, несмотря на то, что продолжает активно гастролировать и радовать публику своим творчеством.

Эстонская певица Анне Вески стала известной на весь Советский Союз благодаря победе в конкурсе, который проходил в Сопоте в 1984 году. Она исполнила композицию «Позади крутой поворот». 

Теперь артистка периодически бывает на гастролях в разных городах и странах. Ей приятно, что зрители до сих пор помнят ее песни и с удовольствием подпевают. Однако сейчас она старается находить время для своей семьи – супруга Бенни, дочери Керли и двух внуков – Фредерика и Доминика. Анне понимает, что ее внукам приходится мириться с тем, что бабушка – занятой человек. Тем не менее для нее важно быть рядом с самыми близкими людьми, пишет Starhit.

«Внуки навещают бабушку раз в неделю. Иногда реже. Для них это счастье. Мама не разрешает им играть в компьютерные игры, а у меня все дозволено. Вот они и мчатся к нам в дом. Кстати, знают, что я певица, иногда включают мои диски, пока играют», –рассказала артистка.

Вески не стала скрывать, что кода-то ее дочь тоже грезила о сцене. В детстве Керли принимала участие в записи телевизионных программ, работала в студии над созданием песен, однако потом все-таки выбрала работу дипломата. Анне рада такому решению наследницы, потому что для нее было главным счастье обожаемого чада. А вот ее второй супруг Бенно поддержал стремление любимой женщины и нашел выход, как всегда быть рядом с ней.

«Вообще, когда в семье есть артист, это, наверное, не самое большое счастье для родных: вечные разъезды. Хотя в моем случае уже давно к этому привыкли. Мой муж Бенно изменил свою жизнь, чтобы быть рядом со мной. Стал моим директором, директором всего нашего коллектива и ездил с нами по всей матушке-России, даже БАМ мы вместе посетили. Он всегда смотрел на мои гастроли как на часть нашей совместной жизни. Слава богу, между нами в этом смысле всегда было понимание», - поделилась счастьем семейной жизни артистка.

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