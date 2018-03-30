Мать девушки, погибшей в «Хромой лошади», возмущена ошибкой Первого канала

Накануне выпуск передачи «Пусть говорят» посвятили трагедии, произошедшей в минувшее воскресенье в Кемерово. В городе загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Более 64 человек погибли в огне, а некоторые пострадавшие еще остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Эксперты, присутствовавшие в студии, сравнили масштаб трагедии с пожаром, произошедшем в декабре 2009 года в Перми. Тогда 156 человек погибли, задохнувшись от угарного газа или получив серьезные ожоги. Этот пожар считался самым масштабным в постсоветской России. На передачу «Пусть говорят» пригласили мать одной из погибших, Ларису Титову. Она рассказывала о том, как потеряла тогда свою дочь. Во время ее рассказа на экране показали фотографии Юлии Титовой. Однако оказалось, что у девушки совершенно другая мать.

ФОТО: Кадр из передачи

Женщина по имени Наталья Тименкова рассказала в социальной сети об ошибке сотрудников передачи. «Не могу молчать. Совершенно дикая ситуация произошла сегодня. Мне звонит подруга из Перми – Лиля Титова, у которой погибла единственная дочь в «Хромой лошади». И просит посмотреть сегодняшний выпуск «Пусть говорят» на Первом канале. Программа про Кемерово и вспоминают ЧП в «Хромой лошади» в Перми. Приглашают гостью – некую Ларису Титову, которая рассказывает историю своей 25-летней погибшей дочери. На экране показывают два раза фото девушки, которая действительно погибла - Юли Титовой. Но это дочка Лили! Лиле позвонили полгорода, и очень переживали все родные, что, конечно, понятно», – отметила знакомая Титовой.

Дмитрий Борисов увидел обсуждения и поспешил извиниться за ошибку. По его словам, героиня выпуска потеряла дочь по имени Ирина Устинова, а редакторы выбрали неверный видеоряд из-за одинаковой фамилии Титовых.

«Попросил телефон Лили для извинений. Не знаю, как Лиля отреагирует, но мне, если честно, стало легче. Великая сила соцсетей. Спасибо всем большое за репосты и поддержку», - написала Тименкова.