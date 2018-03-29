четверг, 29 марта 2018 г.
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  • После трагедии в Кемерово Анжелика Варум отказалась петь хит «Зимняя вишня»

После трагедии в Кемерово Анжелика Варум отказалась петь хит «Зимняя вишня»

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ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Анжелика Варум отказалась от исполнения хита «Зимняя вишня». На концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в Кемерово, артистка пропустила свою легендарную песню.

Певица убрала из программы один из главных хитов, побоявшись неприятных ассоциаций, сообщает Telegram-канал Super.

После чудовищной трагедии в кемеровском торговом центре текст песни звучит двусмысленно: «Вишня, вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, никто ни в чем не виноват...»

Поклонники Варум тоже заметили, что в новых обстоятельствах песня кажется неуместной. «Моя любимая песня Анжелики "зимняя вишня" оказалась пророческой... слушаю и реву... "Никто ни в чем не виноват (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зимняя вишня...никто ни в чум не виноват?", "Ваша песня Зимняя вишня очень глубоко засела в голову, сейчас усиливает эффект от всего что знаешь», - писали расстроенные фанаты.

Будет ли сингл убран из репертуара артистки окончательно или она возвратится к нему спустя некоторое время, журналистам выяснить не удалось. В любом случае скоро это станет известно: 30 марта у певицы концерт в Ангарске.

Варум гастролирует вместе с супругом Леонидом Агутиным и многочисленной инструментальной группой «Эсперанто». Муж певицы тоже отреагировал на несчастье своих соцсетях: "Страшная трагедия! Представить себе невозможно, что пережили эти люди! Детишки. Горе. Царствие небесное погибшим. Соболезнования родным и близким. Все это так возмутительно несправедливо!».

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