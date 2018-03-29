Чем разрыв отношений полезен для вас и почему вы никогда не должны сожалеть о нем

Разрыв — путь к росту

Подумайте о великих творениях искусства, которые были созданы после расставаний, душевной боли и несчастной любви. Все не так плохо, как вы думаете! Разрывы отношений хороши как для персонального роста, так и для души. Они могут послужить эмоциональным катарсисом, позволяющим нам, наконец, выразить эмоции, которые мы удерживаем, или отпустить отношения, которые причиняют нам больше вреда, чем пользы. Расставание позволяет правде выйти наружу, будь то ваша собственная истина или правда партнера и то, как он относился к отношениям, пишет Soulpost.ru.

Восстаньте из пепла

Независимо от того, что вызвало расставание или как оно прошло, завершение отношений приносит эффект «Феникса»: конец чего-то старого и начало нового и лучшего. В конце туннеля всегда сияет свет. Вы также будете вознаграждены мудростью, полученной из опыта.

Что вы должны вынести из расставания

В конце концов, все дело в перспективе. Если вы будете рассматривать разрыв как негатив, тогда он вызовет проблемы в вашей дальнейшей жизни. Сосредотачиваясь на негативе, вы можете тормозить себя на пути к лучшему образу жизни и лучшим отношениям. Эта боль, в свою очередь, вызовет чувство сожаления, которое часто оставляет нас в роли жертвы. Когда мы играем жертву, мы позволяем прошлому опыту влиять на наше будущее и ничему не учимся.

Не жалейте

Оцените расставание и вынесите из него уроки, если действительно хотите стать лучше. Не сожалейте о времени, затраченных усилиях или том, что нужно было сделать иначе, чтобы этого не произошло. Негативное настроение и мысли затруднят вам отпустить прошлое.