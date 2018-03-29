Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка

Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова познакомились случайно. "Я увидел ее в Доме кино, узнал. Она уже снялась в фильме "Авария – дочь мента". Я тогда прошел мимо и сказал: "Ты будешь моей", – рассказал актер. Следующая встреча произошла спустя пять лет. С тех пор влюбленные не расставались. И месяца не прошло, как они решили пожениться и обвенчаться.

Оксана подарила Ивану шестерых детей – у них два сына и четыре дочери. Охлобыстин признался, что, когда на свет появился третий ребенок – дочь Варвара, они были абсолютно измотаны: "Мы тогда были как собаки уставшие, Варе было около трех месяцев. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия – Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли".

С четвертым ребенком – сыном Василием – тоже все было непросто. Оксане пришлось рожать в Ташкенте, куда Ивана отправили служить. "Когда я пришел к Оксане и сказал, что нам надо ехать в Среднюю Азию, где я стану священником, у нее только один вопрос был: где взять большой чемодан", – сообщил актер.

В роддоме Оксану заразили гепатитом. "Она должна была недолго жить-то после этого, но вылечили", – сказал Охлобыстин. Они пробыли семь месяцев в Ташкенте, после вернулись в Москву. В столице Оксану и спасли.

В роддоме Оксану заразили гепатитом. "Она должна была недолго жить-то после этого, но вылечили", – сказал Охлобыстин. Они пробыли семь месяцев в Ташкенте, после вернулись в Москву. В столице Оксану и спасли.