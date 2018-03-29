Их всего пять! Знаки Зодиака, которые обожают конкурировать

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы любите быть лучшим буквально во всем, что делаете в жизни, а единственный способ стать первым — это конкурировать с другими.

Конкуренция прибавляет вам энергии и составляет ваш смысл жизни. Вы обожаете соревноваться и, как правило больно реагируете на поражения.

Хоть вам и нравится находить конкуренцию во всем, что вы делаете, вы относитесь к этому серьезно, когда речь заходит о важных для вас вещах и ситуациях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша тяга к конкуренции проистекает из желания быть лучшим из лучших на работе. Вы жаждете продвижения вперед в своей карьере посредством соревнования, потому что вам нравится показывать всем вокруг, что вы — лучший.

Когда вы конкурируете, вы стараетесь держаться беззаботно и весело, потому что вы не хотите, чтобы за вами закрепилась репутация человека, который улыбается только тогда, когда кого-то сокрушит.

В кругу близких и друзей ваш соревновательный дух спит крепким сном. Вы не видите смысла конкурировать с родными людьми ради удовольствия.

Вам нравится оставлять конкуренцию для профессиональной жизни, где вы сможете показать себя во всей красе, не беспокоясь, что вы заденете чьи-то чувства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион, ваша любовь к конкуренции идет рука об руку со страстью к жизни. Возможно, вам не всегда нравится конкурировать с кем-то, но в определенных ситуациях вы заводитесь и уже не можете остановиться.

Вы быстро воспламеняетесь и возбуждаетесь. Вы можете показаться очень интенсивным человеком, но на самом деле вы чувствительны и веселы.

С друзьями и близкими вы предпочитаете общаться мирно и лояльно, чтобы не потерять их.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы обожаете перетягивание каната, потому что таким образом показываете окружающим, что вы — лучший. Вам нравится командовать, и вы знаете, что конкуренция — это самый простой способ победить и доказать людям, что вы не голословны в утверждении, что вы — лучший.

Кроме того, вам нравится мысль о том, что к вам обращаются за помощью. И если это означает, что нужно кого-то обойти ради этого, да будет так.

Для вас конкуренция – гнуть свою линию и никого не щадить. Когда вы конкурируете с людьми, все ваши мысли только о победе, завоеванной любой ценой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы не всегда признаете, что вам нравится конкурировать, но, когда у вас появляется шанс побороться с кем-то и, возможно, выиграть, вы приложите для этого все усилия.

Для вас конкуренция заключается в том, чтобы доказать, что вы — лучший. Вы не всегда кичитесь победой и не обращаете внимание на то, что случилось с проигравшим, но вы любите доказывать, что вы можете конкурировать.