Вербное воскресенье 1 апреля: что можно и чего нельзя делать в этот день!

Праздник не имеет точной даты: его всегда отмечают в последнее воскресенье Великого поста и ровно за неделю до Светлой Пасхи. В 2018 году у православных это будет 1 апреля. Вербное воскресенье считается одним из 12 главных церковных праздников, имеет богатую историю и множество традиций.

Церковные традиции праздника

В ночь перед праздником в храмах проводится всенощное бдение. Верующие христиане отправляются на службу с вербными веточками, зажигают свечи и молятся Высшим Силам до самого утра.

Во время службы святой водой окропляют вербу, которую верующие впоследствии относят домой. Дома ее ставят на иконостас около иконы Богородицы или Иисуса Христа, а прошлогодние веточки сжигают на костре.

Главный символ Вербного воскресенья защищает дом и живущих в нем от любых невзгод и помогает преодолевать трудности. После службы в течение дня многие отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших родственников. На могилах оставляют по веточке освященной в церкви вербы, зажигают свечи и просят души умерших помогать в делах и подсказывать путь к благополучию, пишет Daylihoro.

Народные обычаи Вербного воскресенья

В народе накануне праздника, в Лазареву субботу, семьями ходили за вербными веточками. Срывать цветущие веточки старались с молодых деревьев, в стволах которых нет дупла или больших трещин. Срезать вербные ветки возле кладбища было запрещено.

По древней традиции, в Вербное воскресенье бездетные женщины делали амулеты из вербных почек, а под матрасы клали веточки вербы, чтобы в скором времени у них появилось здоровое потомство.

Молодоженов обязательно осыпали вербными почками, чтобы в их семье не было места разладу и бедности, а также появилось много детей.

По старинному обычаю, вербными ветками слегка ударяют домочадцев и домашнюю скотину. Освященные в церкви веточки обладают исключительной силой, способной предотвратить болезни, сглазы и порчи.

Вербные почки использовали в приготовлении выпечки. Считалось, что такое угощение дает силы и здоровье, а также способствует появлению здорового потомства. Поэтому в день праздника знакомые угощали друг друга булочками с вербными почками.

Ветки вербы, освященные в церкви, обладали силой, поэтому для хорошего урожая их втыкали в землю, которая предназначалась для посева хлебов. Бросали ветки против ветра, чтобы уберечься от природных катаклизмов, закрепляли под крышей домов, чтобы защититься от злых духов и дурного глаза.

Что нельзя делать в праздник

Церковь напоминает, что Вербное воскресенье — это время Великого поста, поэтому стоит воздержаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и увеселительных мероприятий.

Во время церковного праздника также не стоит увлекаться работой, следует уделить больше внимания размышлениям о собственной жизни. Пища на столе должна быть скромной, без изысков и запретных во время поста продуктов. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного красного вина.

Нельзя в Вербное воскресенье готовить горячие блюда, поэтому хозяйки все кушанья делают заранее. Накануне праздника готовят каши, гречневые блины, выпекают постный хлеб и печенье для угощения за праздничным столом.

По поверьям, в этот день нельзя расчесывать волосы, чтобы не убавить здоровье и не навлечь на себя неприятности. Каждый церковный праздник сопровождают приметы и традиции, которым следовали наши предки. К некоторым обычаям церковь относится неодобрительно: например, гадания и обряды также входят в список запретных дел.