Сбросившая более 40 килограммов эстонская певица раскрыла секрет своего преображения

Певица Сюнне Валтри рассказала, как ей удалось взять себя в руки и кардинально похудеть.
«рH продуктов питания – вот то, что помогло мне сбросить лишние килограммы», – рассказала певица журналу Tervis.
Сюнне Валтри говорит, что для того, чтобы сбросить лишний вес, прежде всего нужна строгая дисциплина. “Я,например, теперь взвешиваюсь каждый день и даю себе установку, что должна все время следить за тем, что ем. Иначе все сброшенные килограммы вернутся” , – говорит певица.
По мнению Сюнне Валтри, основа здорового питания – баланс кислотно-щелочного равновесия для организма. Нормализация pH организма помогает не только похудеть, но и избавиться от многих заболеваний. Для начала, нужно есть больше овощей и фруктов, а также бобов и чечевицы. В то же время лучше избегать употребления газировки и алкоголя, консервированных продуктов и сахара.
Ну и, конечно, занятия спортом выполняют очень важную роль на пути к здоровью и красивой фигуре. Так, певица рассказала, что она теперь постоянный посетитель тренажерного зала, более того, и дома у нее есть тренажер, на котором она регулярно занимается. Также певица признается, что помимо всех физических упражнений, а также выступлений, график Валтри расписан уже на пару лет вперед, – каждый день она проходит мимнимум 7 000 шагов.