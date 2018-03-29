Сбросившая более 40 килограммов эстонская певица раскрыла секрет своего преображения

«рH продуктов питания – вот то, что помогло мне сбросить лишние килограммы», – рассказала певица журналу Tervis.

Сюнне Валтри говорит, что для того, чтобы сбросить лишний вес, прежде всего нужна строгая дисциплина. “Я,например, теперь взвешиваюсь каждый день и даю себе установку, что должна все время следить за тем, что ем. Иначе все сброшенные килограммы вернутся” , – говорит певица.

По мнению Сюнне Валтри, основа здорового питания – баланс кислотно-щелочного равновесия для организма. Нормализация pH организма помогает не только похудеть, но и избавиться от многих заболеваний. Для начала, нужно есть больше овощей и фруктов, а также бобов и чечевицы. В то же время лучше избегать употребления газировки и алкоголя, консервированных продуктов и сахара.