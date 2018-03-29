четверг, 29 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сбросившая более 40 килограммов эстонская певица раскрыла секрет своего преображения

Сбросившая более 40 килограммов эстонская певица раскрыла секрет своего преображения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Elu24.ee fotomontaaž

Певица Сюнне Валтри рассказала, как ей удалось взять себя в руки и кардинально похудеть. 

«рH продуктов питания – вот то, что помогло мне сбросить лишние килограммы», – рассказала певица журналу Tervis.

Сюнне Валтри говорит, что для того, чтобы сбросить лишний вес, прежде всего нужна строгая дисциплина. “Я,например, теперь взвешиваюсь каждый день и даю себе установку, что должна все время следить за тем, что ем. Иначе все сброшенные килограммы вернутся” , – говорит певица.

По мнению Сюнне Валтри, основа здорового питания – баланс кислотно-щелочного равновесия для организма. Нормализация pH организма помогает не только похудеть, но и избавиться от многих заболеваний. Для начала, нужно есть больше овощей и фруктов, а также бобов и чечевицы. В то же время лучше избегать употребления газировки и алкоголя, консервированных продуктов и сахара.

Ну и, конечно, занятия спортом выполняют очень важную роль на пути к здоровью и красивой фигуре. Так, певица рассказала, что она теперь постоянный посетитель тренажерного зала, более того, и дома у нее есть тренажер, на котором она регулярно занимается. Также певица признается, что помимо всех физических упражнений, а также выступлений, график Валтри расписан уже на пару лет вперед, – каждый день она проходит мимнимум 7 000 шагов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ