Как дети и внуки кемеровского губернатора Амана Тулеева прожигают жизнь

73-летний Аман Тулеев занимает свой пост с 1 июля 1997 года. Таким образом, он находится в должности губернатора более 20 лет, за которые он с лихвой устроил своих родственников и их безбедное будущее, пишет Life.ru.

Папин сынок

О сыне Тулеева Дмитрии, который руководит федеральным управлением автодорог "Сибирь", ходит много слухов. Так, например, в 2016 году СМИ узнали, что мужчина состоит в двух потребительских кредитных кооперативах, в то время как его отец принимал закон о запрете коллекторской деятельности. В своё оправдание Дмитрий заявил, что он тут ни при чём и его туда включили втайне.

Теория заговора до сих пор остаётся нераскрытой, но Дмитрий несильно от этого пострадал… от слова совсем. Свой шикарный образ жизни мужчина нисколько не скрывает, что касается и его 18-летнего сына. Андрей занимается большим теннисом (вид спорта, в котором особенно талантливы представители золотой молодёжи), много путешествует и ни в чём себе не отказывает, веселясь с друзьями.

В частности, на одном из дней рождения мальчика поздравляла Вера Брежнева. Певица выразила надежду, что когда Андрей вырастет, то обязательно познакомится с её дочкой. На что папа прокричал: "Бери телефон!"

Внебрачный внук и понты его жены в Instagram

В семье политика было двое сыновей, младший — Андрей — погиб в автокатастрофе в 1998 году. Спустя несколько лет Тулеев нашёл его внебрачного сына и своего внука — Станислава. До 12 лет мальчик жил со своей мамой, после чего дедушка забрал его к себе в Кемерово.

Из бедного сироты Станислав в одночасье превратился в золотого мальчика. Сейчас ему 26 лет, вместе со своей женой Кристиной он воспитывает двоих детей. И если мужчина, видимо по совету дедушки, не ведёт социальные сети, то его супруга вполне компенсирует этот пробел...

Девушка выкладывает фотографии практически каждый день. Вот она поела в дорогом ресторане, здесь — они с мужем съездили отдохнуть в Италию, а на следующем фото Кристина хвастается новыми вещами от люксовых брендов.

Видимо, у Кристины слишком много свободного времени, несмотря на воспитание двоих детей, и теперь она стремится стать популярным блогером. Впрочем, фотографии с мужем девушка практически не выкладывает, а на редких исключениях лицо Стаса либо закрыто, либо плохо видно. Кристина объяснила это тем, что супруг просто не любит социальные сети…

До замужества "счастливая мама двоих детей" работала риелтором и совершала сделки в том числе и для знаменитостей. Сейчас девушка зарабатывает рукоделием, делая на заказ разнообразные брошки из бисера. Талантливый человек талантлив во всём…