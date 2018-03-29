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Солист группы «Дискотека Авария» потерял отца

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"Дискотека Авария".

ФОТО: wikipedia.org

Алексей Рыжов сообщил грустную новость в микроблоге. Артист похоронил отца. Поклонники выражают певцу соболезнования. Отцу певца было 77 лет. Причину смерти Рыжов не назвал.

В семье солиста «Дискотека Авария» произошло горе. Алексей Рыжов сообщил, что у него умер отец. Артист оставил пост, полный горечи, в микроблоге. «Похоронил папку. Выпейте. Скушайте. Вечная память. Рыжов Олег Иваныч», - написал певец около снимка близкого человека.

Поклонники выражают Алексею соболезнования. «Пусть земля ему будет пухом. Царство ему небесное», «Такова наша, детей, святая обязанность: провожать родителей на небеса. Упокоения душе. Утешения близким», «Есть хорошая фраза: «Когда люди умирают, то они не исчезают. Они просто становятся невидимыми», - поддерживали Рыжова подписчики.

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