четверг, 29 марта 2018 г.
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  • «Богиня с тобой разговаривает!»: пассажиры сняли крутую дамочку, которая снизошла до метро

«Богиня с тобой разговаривает!»: пассажиры сняли крутую дамочку, которая снизошла до метро

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ФОТО: Скриншот видео Vk.com

В соцсетях набирает популярность видео о "богине", вступившей в диалог с пассажиркой московского метро. Ролик появился в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" и уже собрал десятки тысяч просмотров.

"А ты помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает", - сообщила героиня ролика. 

На видео слышно, как другие пассажиры реагируют на заявления "богини" дружным смехом. Впрочем, её саму это ничуть не смущает, а в конце ролика она гордо покидает вагон. Пользователи социальных сетей отметили, что у героини весьма необычный голос и манеры, а также заподозрили, что девушка нездорова, пишет Life.

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