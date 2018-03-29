«Богиня с тобой разговаривает!»: пассажиры сняли крутую дамочку, которая снизошла до метро

На видео слышно, как другие пассажиры реагируют на заявления "богини" дружным смехом. Впрочем, её саму это ничуть не смущает, а в конце ролика она гордо покидает вагон. Пользователи социальных сетей отметили, что у героини весьма необычный голос и манеры, а также заподозрили, что девушка нездорова, пишет Life.