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Ксения Бородина извинилась за публикацию фейка о кемеровской трагедии

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Ксения Бородина

ФОТО: Scanpix

Популярная телеведущая Ксения Бородина, чья аудитория в Instagram достигает почти 11 миллионов подписчиков, признала публикацию фейка о трагедии в кемеровском ТЦ «Зимня вишня».

«Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети», - написала Бородина, пишет Ridus.ru.

Телеведущая опубликовала видеоролик с портретами погибших во время пожара в Кемерове.

 

😪😪😪😪 🙌🙌🙌🙌 #Кемеровомыстобой На этом видео фото деток и взрослых, которые погибли 25.03.2018 года в тц «Зимняя Вишня» их 64 человека !!!! Кемерово мы скорбим вместе с вами 🙌 P.S. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы 😔 На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Напомним, сразу после трагедии социальные медиа наводнили фейковые сообщения о том, что при пожаре в «Зимней вишне» погибли сотни людей. 

 

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