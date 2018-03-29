Ксения Бородина извинилась за публикацию фейка о кемеровской трагедии

«Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети», - написала Бородина, пишет Ridus.ru.