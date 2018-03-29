Фото: зачем на крыше лондонского небоскреба стоят статуи 84 мужчин?

26 марта жителям Лондона, проходящим мимо главного здания ITV (одна из лидирующих телевизионных корпораций Великобритании), представилось странное зрелище. По всему периметру крыши корпорации появились 84 мужчины, которые будто бы готовятся прыгнуть и совершить самоубийство.
К счастью, мужчины оказались ненастоящими. Это полноразмерные скульптуры, размещенные на крыше в целях привлечения внимания к проблеме суицида, пишет Pure-t.ru.
Установленные статуи — часть «Проекта 84» (Project 84), идея создания которого принадлежит американскому уличному художнику Марку Джеркинсу (Mark Jenkins) и благотворительной организации CALM.
Число скульптур на крыше неслучайно. По статистике, каждую неделю в Лондоне совершают суицид в среднем 84 человека до 45 лет. Благотворительная акция направлена в первую очередь на предотвращение самоубийств.
«Как обществу, нам необходимо преодолеть смущение и неловкость, нам нужно столкнуться с этой ужаснейшей проблемой лицом к лицу, обсуждать ее и активно работать над ее завершением», — заявляет исполнительный директор CALM Симон Ганнинг.
Скульптуры сделаны со «слепков» людей, действительно покончивших жизнь самоубийством.
«В основе нашей кампании лежит надежда. Надежда, что, рассказав эти истории, мы сможем лучше понимать сложность темы и будем стремиться к переменам».
Реакция на кампанию в большинстве случаев была позитивной. Скульптуры будут находиться на крыше здания до 1 апреля.