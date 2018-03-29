Фото: зачем на крыше лондонского небоскреба стоят статуи 84 мужчин?

К счастью, мужчины оказались ненастоящими. Это полноразмерные скульптуры, размещенные на крыше в целях привлечения внимания к проблеме суицида, пишет Pure-t.ru.

Установленные статуи — часть «Проекта 84» (Project 84), идея создания которого принадлежит американскому уличному художнику Марку Джеркинсу (Mark Jenkins) и благотворительной организации CALM.

ФОТО: Scanpix ФОТО: TOLGA AKMEN/AFP

Число скульптур на крыше неслучайно. По статистике, каждую неделю в Лондоне совершают суицид в среднем 84 человека до 45 лет. Благотворительная акция направлена в первую очередь на предотвращение самоубийств.

«Как обществу, нам необходимо преодолеть смущение и неловкость, нам нужно столкнуться с этой ужаснейшей проблемой лицом к лицу, обсуждать ее и активно работать над ее завершением», — заявляет исполнительный директор CALM Симон Ганнинг.

Скульптуры сделаны со «слепков» людей, действительно покончивших жизнь самоубийством.

«В основе нашей кампании лежит надежда. Надежда, что, рассказав эти истории, мы сможем лучше понимать сложность темы и будем стремиться к переменам».